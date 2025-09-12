پخش زنده
شهردار تهران اعلام کرد که از ۸،۴۵۲ واحد مسکونی آسیبدیده در جنگ ۱۲ روزه، ۸،۲۶۷ واحد (۹۸ درصد) تعیین تکلیف شده و بازسازی اکثر واحدهای جزئی و متوسط در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ علیرضا زاکانی، شهردار تهران در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه امروز تهران اظهار کرد: ما الگوی سنتی جنگ و مانور ارتشهای دنیا را کنار گذاشتیم، زیرا امکانات لازم برای آن نداشتیم. بهجای آن، از الگوی اختفا، غافلگیری و عملیات شبانه استفاده کردیم و مردم به صحنه آمدند. پس از ۲۰۰ سال، دشمنانی که به خاک ایران چشم طمع داشتند، سرافکنده از کشور رانده شدند. امروز نیز برای عبور از مشکلات کشور باید الگوهای خود را اصلاح کرده و به ظرفیت عظیم مردم تکیه کنیم.
وی افزود: بازسازی مناطق مسکونی تهران نمونهای از این رویکرد است. ما بنبستی نداریم؛ مشکل ما استفاده از الگوهای نادرست و بیتوجهی به ظرفیتهای مردمی است. در تهران، که خط مقدم آسیبهای ناشی از حملات دشمنان آمریکایی و صهیونیستی بود، ۸۴۵۲ واحد مسکونی آسیب دیدند. بازسازی این واحدها با تکیه بر توان مردم و منابع موجود آغاز شد. دولت این مسئولیت را به شهرداری تهران واگذار کرد و ما با استفاده از الگوی مردمی پیش رفتیم.
تعیین تکلیف ۹۸ درصد از واحدهای آسیب دیده در جنگ
زاکانی تشریح کرد: از ۸۴۵۲ واحد مسکونی آسیبدیده، ۸۲۶۷ واحد (۹۸ درصد) تعیین تکلیف شدهاند. از ۵۲۴۰ واحد با آسیب جزئی (مانند در و پنجره)، ۵۲۳۴ واحد (۹۹.۹ درصد) بازسازی شدهاند. همچنین، از ۲۵۴۵ واحد با آسیب متوسط (خرابی دیوارها بدون آسیب به ستونها)، ۲۴۵۹ واحد (۹۷ درصد) تکمیل شده یا در حال تکمیل است. در مورد ۶۷ واحدی که ستونهایشان آسیب دیده و نیاز به مقاومسازی داشتند، ۵۹ واحد (۸۸ درصد) تعیین تکلیف شدهاند و بازسازی آنها حدود ۹ ماه زمان میبرد. بهعنوان مثال، بازسازی ساختمانی که شهید تهرانچی در آن به شهادت رسید، در همین بازه زمانی در حال انجام است. همچنین، از ۶۰۰ واحد نیازمند تخریب و نوسازی، ۵۱۷ واحد (۸۶ درصد) تعیین تکلیف شدهاند.
زاکانی تأکید کرد: این موفقیتها نتیجه میدانداری مردم و استفاده از ظرفیتهای داخلی است.
بازسازی خانههای جنگ زده بدون پرداخت حتی یک ریال صورت گرفته
وی همچنین درباره نیازمندان به مسکن گفت: ۵۷۵ خانوار به دلیل آسیب گسترده یا نیاز به مقاومسازی واحدشان یا نیازمند مسکن موقت بودند که ۵۳۳ خانوار (۹۵ درصد) تعیین تکلیف شده و پیشپرداخت دریافت کردهاند و ماهانه اجارهبها به آنها پرداخت میشود. قریب به ۱۰۰ واحد نیز توسط شهرداری اجاره شده است. هیچ کسی روی زمین نمانده و با افتخار با آسیبدیدگان جنگ روبهرو شدیم.
شهردار تهران ادامه داد: در طول ۱۲ روز، ۴۹۴ خانوار در هتلهایی که اجاره کردهایم ساکن شدند؛ امروز ۲۲۱ خانوار ترخیص شده و ۲۷۳ خانوار همچنان در هتلها هستند و پس از آماده شدن واحدهای خود، به خانههایشان بازخواهند گشت.
وی عنوان کرد: امروز دست در دست دولت و تکیه بر مردم، بدون دریافت ریالی، بازسازیها انجام شده است. این یک الگوست که خدمت را از وابستگی به منابع نفتی مستقل کرده، بند ناف خدمت را از چاه نفت بردیم و به ظرفیتهای شهری توجه کردیم و با توجه به ظرفیتهای شهری و تکیه بر مردم، توانستیم این افتخار را داشته باشیم که به مردم خدمت کنیم.
میتوانیم مشکل حمل و نقل را حل کنیم
شهردار تهران همچنین درباره حمل و نقل و توسعه شهری گفت: اگر امروز حمل و نقل عمومی در کشور مشکل دارد، در شهرها با الگوی جدید میتوان آن را سامان داد. اگر معیشت مردم دچار مشکل است یا بازار در نوسان است، با تکیه بر مردم میتوان سامان داد. اگر مسکن، آب، انرژی و نهادهای خدمتگذار مانند آموزش و پرورش در معرض مشکل باشند، میتوان با بهرهگیری از ظرفیت مردم و ظرفیت پیرامونی، بدون تکیه به منابع نفتی، آبادانی را به کشور بازگرداند.
طول خطوط مترو تهران به ۵۰۰ کیلومتر میرسد
زاکانی گفت: نمونه این اقدام، توسعه حمل و نقل تهران است، جایی که مردم از آلودگی هوا و ترافیک رنج میبرند و توجه به مترو به عنوان اولویت در دستور کار قرار گرفت. وقتی مدیریت جدید و شورای ششم چهار سال پیش آغاز به کار کرد، تهران ۲۶۹ کیلومتر مترو با ۱۴۱ ایستگاه داشت. امروز ۳۰۸ کیلومتر مترو فعال با ۱۶۰ ایستگاه داریم و خطوط جدید ۲، ۴ و ۶ در حال توسعه هستند. قرارداد خطوط ۸، ۹ و ۱۰ بسته شده و بخشی از عملیات آنها در حال انجام است. خط ۱۱ نیز امسال آغاز خواهد شد. با این توسعه، ۱۶۵ کیلومتر مترو جدید به خطوط اضافه میشود و خطوط فعلی ۱۷.۵ کیلومتر افزایش مییابند. در نتیجه طول خطوط مترو تهران از ۳۰۸ به حدود ۵۰۰ کیلومتر افزایش خواهد یافت و تعداد ایستگاهها به ۳۰۲ ایستگاه میرسد، بدون استفاده از منابع عمومی.
شهردار تهران ادامه داد: این کار با استفاده از ظرفیتهای خارجی و پیوند آن با توان داخلی انجام شده و پول، فناوری، تجهیزات و همت داخلی در ساخت مترو فعال شد. خطوط ۸، ۹ و ۱۱ با این مدل قرارداد بسته شدهاند و پس از پیشرفت ۵ درصد پروژه، تسویه به صورت غیرنقدی انجام میشود. خط ۱۰ بیش از یک کیلومتر تونلزنی شده، خط ۹ شفت آن آغاز شده و خط ۸ بخشهای زمین آن دریافت شده است.
واگنهای جدید در راه تهران
شهردار تهران گفت: هر کیلومتر مترو حدود ۵ هزار میلیارد تومان هزینه دارد، اما بدون تکیه به منابع عمومی کشور، این اقدامات اجرایی شده است. برای آینده نیز با همکاری دولت، این منابع در پروژهها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. طی ۲۵ سال گذشته، ۱،۱۸۱ واگن به تهران وارد شده است. سال گذشته موفق شدیم قرارداد ۱،۱۸۳ واگن جدید را منعقد کنیم و در مهرماه واگنهای ساخت داخل و سپس واگنهای خارجی وارد خواهند شد، بهطوری که ظرف سه سال آینده به اندازه ۲۵ سال گذشته واگن وارد تهران میشود. علت این موفقیت، تکیه بر الگوی جدید و ظرفیتهای داخلی و مردمی است. همکاری مدیریت شهری و دولت در این زمینه ادامه دارد و باید از دولت قدردانی کنیم.
وی در ادامه درباره حوزه اتوبوسرانی گفت: چهار سال پیش ۸۶۰ دستگاه اتوبوس در تهران فعال بود و کل اتوبوسهای وارد شده به شهر ۱۳۴ دستگاه بود. ما قرارداد ۷ هزار دستگاه اتوبوس را منعقد کردهایم و تاکنون ۱،۸۰۹ دستگاه وارد و ۲۰۱ دستگاه دیگر نیز تحویل شده است؛ تا پایان سال، ۳ هزار دستگاه دیگر وارد خواهند شد. این اقدامات نیز بدون استفاده از منابع عمومی انجام شده است و از کل ۱۷۲ دستگاه باقیمانده، ۸۰ درصد آن با منابع عمومی تامین شده است.
دولتها نتوانستند برای مردم مسکن بسازند
شهردار تهران درباره وضعیت آب شهر گفت: تهران امروز با کمآبی مواجه است. سالانه حدود ۱.۲ میلیارد مترمکعب آب مصرف میشود. اگر این میزان بر اساس مصرف متعارف ۱۳۰ لیتر به ازای هر نفر تقسیم شود و جمعیت ۹.۵ میلیون نفر ساکن و ۲ میلیون نفر شناور را لحاظ کنیم، یعنی جمعیت ۱۱ میلیون نفر، آب کافی برای حدود ۲۴ میلیون و ۱۳۷ هزار نفر وجود دارد. علت این است که مدیریت مصرف در منازل لازم است و باید مردم را سهیم کنیم. با مشارکت مردم میتوانیم از آب به عنوان گلوگاه شهری استفاده بهینه کنیم و تصمیمات جدی و هوشمندانه بگیریم.
وی در ادامه درباره مسکن گفت: مسکن امروز بیداد میکند. دولتها موظف بودند در سالهای اخیر سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازند، اما توانایی لازم را نداشتند. راهکار این است که مردم را به میدان بیاوریم.
۵۱ درصد تهرانیها اجارهنشین هستند
شهردار تهران گفت: در کشور ۱۷۰ هزار هکتار ناپایدار وجود دارد، یعنی ۲. ۵ برابر کل تهران در ۱۴۰۰ شهر، ۳۲ هزار بافت فرسوده تاریخی در ۱۶۸ شهر، ۶۰ هزار هکتار سکونتگاههای آسیببپذیر چیرامون شهر در ۱۳۰ شهر، دولت به جای اینکه بخواهد مسکن بسازد بیاید به مردم مشوق بدهد و برای مردم طریق شود تا مبنی بر مشوقها با حفظ سرانههای ۷گانه منزل بسازند. هر خانهای ۵۹ متر میشود و با تجمیع اینها میتوان به هر خانواده ۱۰۰ متر خانه بدهیم، به نحو بهتری آب را بازچرخانی و انرژی را مدیریت کنیم. اینها هیچ کئدامشان پول نمیخواهد.
آمادهایم به دولت کمک کنیم
وی افزود: در تهران ۹۳۰ هزار پلاک وجود دارد که ۴۲۰ هزار پلاک ناپایدار نوسازی شدهاند و شهر در مجاورت گسلهای زلزله قرار دارد. ۵۱ درصد مردم اجارهنشین هستند و امید به خرید مسکن در خانوادههای معمولی ۶۷ سال طول میکشد، اما میتوان این مدت را کاهش داد. ما آمادهایم در کنار دولت در این حوزهها فعالیت کنیم. همچنین میتوانیم در ساخت مدارس و بهبود آموزش کمک کنیم، ظرفیتهای زیادی در آموزش و پرورش و بطن جامعه وجود دارد.
پیشنهاد تازه برای توقف نوسانات بازار
زاکانی در ادامه درباره معیشت مردم گفت: با دولت سیزدهم تفاهمنامهای برای حمایت از کالاهای اساسی امضا کردیم و مجدداً پیشنهاداتی ارائه کردیم تا این خدمت تقویت شود و دیگر مردم روزانه با نوسانات قیمت کالاهای اساسی مواجه نباشند و میتوان خدمات را مستقیماً در منزل ارائه داد. کشور بنبست ندارد و راه عبور از مشکلات، الگوهای جدید و تکیه بر مردم است. وقتی مردم شریک سرمایههای کشور شوند، دشمنان نمیتوانند به کشور طمع کنند و سرشان به سنگ خواهد خورد.