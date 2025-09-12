ملت ایران با حضور در راهپیمایی‌های جمعه خشم و نصر، بینش و بصیرت خود را در مقابل جنایات و توطئه‌های استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی به نمایش می‌گذارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ خطبه‌های نمازجمعه این هفته شاهین دژ به امامت حجت الاسلام مرادی برگزار شد.

امام جمعه شاهین دژ به کینه توزی ودشمنی کافران و منافقین در رویارویی با مسلمانان اشاره کرد وگفت:یکی از رفتار‌های ملت ایران در مقابله با استکبار جهانی حضور بابینش وبابصیرت و وحدت کلمه در راهپیمایی‌های جمعه خشم و نفرت و انزجار است.

او با اشاره به آیات الهی، دشمنی کافران با ایدئولوژی اسلامی را ریشه‌ای و دیرینه عنوان کردوگفت. دشمنان اسلام هرگز چشم دیدن موفقیت و پیشرفت مسلمانان را ندارند.

امام جمعه شاهین دژ به دیدار اخیر هیات دولت با مقام معظم رهبری اشاره کرد وگفت: رهنمود‌های مقام معظم رهبری فصل الخطاب و برای همه جریانات سیاسی لازم الاجراست وبرای موفقیت کشورمان همه باید با حفظ وحدت کلمه پشتیبان دولتمردان باشیم تا مشکلات مردم را رفع کنیم.

او سپس به جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکای ستمگر در کشتار مردم مظلوم غزه اشاره کرد و گفت: سکوت کشور‌های حامی حقوق بشر در نسل کشی ملت مظلوم غزه هم دستی آنها با این رژیم نامشروع می‌باشد.

امام جمعه شاهین دژ همچنین تجاوز رژیم صهیونیستی در خاک کشور قطر در حمله به ساختمان رهبران حماس را محکوم کرد.