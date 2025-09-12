به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان لنجان گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش احساس آرامش در میان شهروندان، طرح امنیت محله‌محور با هدف شناسایی و دستگیری سارقان و متهمان تحت تعقیب در این شهرستان به اجرا درآمد. سرهنگ پریشانی ادامه داد: ماموران پلیس در این طرح موفق شدند ، سارقان 205 فقره وسایل و قطعات خودرو را کشف و جمع آوری کنند. وی گفت: پرونده این سارقان برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارسال شده است .