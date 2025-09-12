پخش زنده
امروز: -
تجمع جمعههای خشم در حمایت از مردم مظلوم غزه در آبادان و خرمشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، نمازگزاران آبادانی و خرمشهری امروز پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری راهپیمایی جمعههای خشم از مردم مظلوم غزه حمایت و جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی محکوم کردند.
راهپیمایان با سردادن شعارهای ضد صهیونیستی و ضد استکبار جهانی و مرگ برآمریکا و مرگ بر اسرائیل خشم و انزجار خود را از جنایات بی حد و مرز اسراییل اعلام کردند.
آنان اعلام کردند همیشه در حمایت از مظلومان به ویژه مردم مظلوم غزه در صحنه هستند و هرگز در برابر فاجعه غزه سکوت نخواهند کرد.