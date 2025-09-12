به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امام جمعه نقده با اشاره به حملات اسرائیل به قطر گفت: حمله رژیم صهیونسیتی به قطر نشان داد این رژیم جنایتکار به هیچ تعهدی پایبند نیست و بسیاری از متحدان غربی هم این اقدام را محکوم کردند، این حملات درس‌های عبرت آموزی برای کشور‌های منطقه داشت که باید از آن درس بگیرند و مواظب رفتار‌های خود باشند.

حجت الاسلام فصیح نیا به سخنان و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با هیئت دولت، اشاره و تصریح کرد: مطرح کردن مشکلات باعث رفع آنها نمی‌شود و این تذکر مقام معظم رهبری در خصوص معیشت و بالا رفتن قیمت‌ها در کشور بود که باید دولت برای رفع این مشکلات که از اولویت ها‌ی اصلی نظامی اسلامی است با برنامه ریزی و اهتمام ویژه تلاش کند.

وی در ادامه با تاکید برلزوم توجه و عمل به توصیه‌های معظم له ادامه داد: عمل به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب باعث رفع بسیاری از مشکلات می‌شود.

حجت الاسلام فصیح نیا با اشاره به روز شعر و ادب فارسی گفت: شهریار از نظام اسلامی و امامین انقلاب دفاع کرده و در مورد انقلاب اشعاری سروده و این از ارزش‌های شعری این شاعر شهیر در آذربایجان است.

سفارش به تقوای الهی وتشریح شرایط زمان امام حسن عسکری (ع) ازدیگر بحث‌های مطرح شده در نماز جمعه نقده بود .