پخش زنده
امروز: -
مسابقات چندجانبه تکواندو بانوان با حضور ۷۰ ورزشکار از شهرستانهای مهاباد، تکاب و بوکان در خانه ووشو مهاباد برگزار شد و در پایان تیم تکاب به مقام قهرمانی دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مسابقات چندجانبه تکواندو بانوان با حضور ۷۰ ورزشکار از شهرستانهای مهاباد، تکاب و بوکان در خانه ووشو مهاباد برگزار شد. این رقابتها با استفاده از تجهیزات هوگو الکترونیکی برگزار گردید و هدایت تیم مهاباد بر عهده باران ابراهیمزاده بود.
در بخش تیمی، تکاب عنوان نخست را کسب کرد، تیم مهاباد در جایگاه دوم ایستاد و بوکان به مقام سوم دست یافت.
مدال آوران تیم مهاباد:
مدالآوران طلایی
کیمیا کارآموز، هانیه جنگلی، دریا قاسمی، آیدا جمادی، نائله پاکدین، روژینای محمودزاده، مانیا رسولی و نیان محمودی
مدالآوران نقرهای
شرار امینی، شیرین امینی، ویان سیدحسینی، رومیسا آزگوتین، چمان ابراهیمی، روژین رحیمیان و ثنا بیگی
مدالآوران برنزی
اسرا عدالی، سولین فقهزاده، باوان محمد خاتونی، تارا سیاهپوش و باران باغبان