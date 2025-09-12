به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مسابقات رزم آوران قهرمانی کشور از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۰ شهریور با شرکت ۳۰۰ ورزشکار در قالب ۱۴ تیم از استان‌های آذربایجان‌غربی، گیلان، زنجان، مازندران، قم، تهران، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، همدان، لرستان و خوزستان به میزبانی تکاب در جنوب آذربایجان غربی برگزار شد.

در این مسابقات در رده سنی بزرگسالان تیم تکاب با کسب ۴ مدال نقره و ۶ مدال برنز بعد از مازندران و خوزستان توانست در جایگاه سوم کشور بایستد.

در این رقابتها ورزشکاران تکاب در دو تیم الف و ب موفق به کسب ۱ نشان طلا، ۶ عنوان دومی و ۱۳ مقام سومی شدند.

در نهایت تیم‌های مازندان، خوزستان و استان آذربایجان غربی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

تیم منتخب آذربایجان غربی با مربیگری و سرپرستی اساتید: عبدالقادر حضرتی و وحید حضرتی در این رقابت‌ها شرکت کرد.