سازمان هواشناسی به دلیل تشدید فعالیت سامانه بارشی در شمال و شمالغرب کشور برای این مناطق هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد که از امروز تا شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴، سامانه بارشی فعال در مناطق شمالی و شمالغرب کشور باعث بروز ناپایداریهای جوی قابل توجهی خواهد شد.
براساس این گزارش، طی این مدت رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید، کاهش دما و در برخی نقاط گرد و خاک و بارش تگرگ پیشبینی میشود. مناطق تحت تأثیر شامل شمال آذربایجان شرقی، شمال و شرق اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات سمنان و نیمه شمالی خراسان شمالی در روز جمعه و همچنین شمال آذربایجان شرقی، شمال و شرق اردبیل، گیلان و نیمه غربی مازندران در روز شنبه است.
این وضعیت جوی میتواند موجب بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها و مسیلها، سیلابی شدن مسیلها، جاری شدن روانآب، صاعقه، آبگرفتگی معابر، لغزندگی جادهها، کاهش دید افقی، احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی و خسارت به محصولات کشاورزی و سازههای موقت شود.
سازمان هواشناسی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی، توصیه میکند از برپایی چادرهای مسافرتی و توقف در حاشیه رودخانهها و بستر مسیلها خودداری شود. همچنین در جابجایی عشایر کوچرو، فعالیتهای گردشگری و کوهنوردی، و سفرهای بین شهری احتیاط لازم به عمل آید. لازم است دهانه پلها، کانالها و آبروها پاکسازی و لایروبی شوند و از استحکام سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها اطمینان حاصل گردد.
دستگاههای اجرایی و امدادرسان نیز باید آمادگی لازم را برای مقابله با شرایط جوی پیشرو داشته باشند.