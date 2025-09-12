به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت‌الاسلام سیدمهدی خضری در خطبه‌های نماز جمعه قزوین گفت: دنیا با ظاهر زیبا و سازمان‌های بین‌المللی، اما قانون جنگل در آن حاکم است و تنها راه زندگی در این شرایط تقویت وحدت و مولفه‌های قدرت ملی است تا جایی که مقام معظم رهبری نیز بارها بر این موضوع تاکید داشته و دارند و از این رو وظیفه دولتهاست که نسبت به تقویت مولفه‌های قدرت ملی اهتمام ورزند..

وی با یادآوری تجربه‌های تاریخی آمریکا و تأکید بر پیروی از رهبر انقلاب، به وظیفه ملت در برابر چالش‌های بیرونی و حفظ انسجام داخلی اشاره کرد.

امام جمعه موقت قزوین گفت: حضرت محمد (ص) معتقد بودند "آن کسی که زمان شناس است، نسبت به شبهات قدرت بازدارندگی داشته و با شناخت خود دچار خطای محاسباتی نمی‌شود" امروز تک تک ما مردم باید در کنار سازمان و ارگان‌ها به وظایف خود عمل کرده و عالم به زمان خود نیز باشیم.

وی با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها ۱۰۰ میلیون سرخپوست را کشتند تا آمریکا را به وجود بیاورند، افزود: در جایی دیگر و در یک لحظه با بمب اتمی بیش از ۱۰۰ هزار نفر و در جنگ ویتنام نیز سه میلیون انسان بیگناه را کشتند، خونریزی برای آنان عادی شده و به کشتن ۶۰ هزار غزه‌ای هم اکتفا نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه آمریکا هیچگاه به تعهدات خود پایبند نبوده‌اند تصریح کرد: آمریکا در حالی به قطر حمله کرد که سامانه دفاعی آن در این کشور عمل نکرد، از این مضحک‌تر اینکه سوخت هواپیماهای آمریکایی از قطر تامین می‌شود.

حجت الاسلام خضری، مولفه‌های داشتن قدرت از نگاه مقام معظم رهبری را امید، روحیه و انگیزه ملی برشمرد و ادامه داد: مردم میهن اسلامی ما در جنگ ۱۲ روزه به خوبی نشان دادند که با روحیه و انگیزه ملی و همدلی همواره پای کار بوده و خواهند بود.

وی با بیان اینکه دشمن امروز تلاش دارد تا بن بست امید را در کشور ایجاد کند و مشکلات کشور را به فاجعه تبدیل کند، تاکید کرد: همه ما باید راوی قدرت باشیم و در کنار تمامی مشکلات موجود جامعه، مولفه‌های قدرت را پررنگ نشان داده و آن را بیان کنیم.

امام جمعه موقت قزوین موضوع یکپارچگی ملی را یکی دیگر از مولفه قدرت دانست و اضافه کرد: این روزها اگر نقدی هم صورت می‌گیرد و گاهی نیز حملات شدیدی بر علیه رییس جمهور در رسانه‌های خارجی مطرح می‌شود اما در داخل بایستی با این موضوع مقابله کرد.

به گفته وی، تاریخ به ما نشان می‌دهد که ملت ما بعد از قرارداد ترکمنچای اعتماد به نفس خود را از دست داد، هر موقع نظامیان ما در برابر تجاوزگران ایستادند ملت احساس عزت ملی کرد و هر زمان که نظامیان کوتاه آمدند مردم اعتماد به نفس خود را از دست دادند، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اعتماد به نفس را به مردم ما بازگرداند و اوج این مساله در جنگ ۱۲ روزه نمایان‌تر شد.