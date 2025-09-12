ظهور پرده نقرهای در اراک از دهه ۳۰ شمسی تا کنون، دوران صفهای طولانی و تعطیلی سالنهای نمایش را تجربه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حکایت سالنهای سینما در اراک به مثابه همان پرده نقرهای است که آرام آرام جان گرفته و روشنایی خود را ساطع میکند و دوباره در تاریکی فرو میرود.
سینما به عنوان یکی از رسانههای مؤثر است در تداوم، گسترش و بقای فرهنگ و هنر واقعی یک جامعه میکوشد.
صنعتی که با ظهور خود در ایران توانست تماشاگران بسیاری را از طبقات مختلف اجتماعی جذب کند؛ داستانهای عاشقانه، کمدی و حماسی به نمایش درآمده لحظاتی هیجان انگیز را برای مخاطبان به وجود میآورد و باعث شد تا به یکی از محبوبترین سرگرمیها تبدیل شود. با گذشت زمان، سینما از یک سرگرمی ساده به یک صنعت بزرگ و چند بعدی تبدیل شد.
صنعتی که طی این مدت فراز و نشیبهای بسیاری را سپری کرده است.
سابقه ظهور پرده نقرهای در اراک یا همان سلطان آباد قدیم به دهه ۳۰ شمسی بازمیگردد، همان سالهایی که میدان مرکزی شهر شاهد حضور مخاطبانی بود که برای تماشای فیلم، پشت گیشه صفهای طولانی میبستند.
پس از صد سال از آغاز فعالیت سینما در اراک به جای آنکه شاهد گسترش و رونق آن باشیم یک عقب گرد را تجربه کردهایم و سالنهایی با فعالیت ۶۰ ساله و نوستالژیک به تعطیلی کشیده شدند و امروز آمارهای موجود از تعداد سینما و صندلیهای سینما در استان نشان از وجود یک چرخه معیوب حکایت دارد.
در گپ و گفتی که با تعدادی از شهروندان اراکی داشتیم همگی به یک موضوع اشاره میکردند و آن هم تعطیلی سالنهای مرکز شهر است که باعث شده تا استقبال و انگیزهای از سوی تماشاچیان وجود نداشته باشد و از مسئولین درخواست راه اندازی یا افزایش سالنها را داشتند.
آرزو حیدری معاونت امور هنر و سیما اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص مطالبه شهروندان اراکی برای افزایش سالنهای سینما، آخرین وضعیت سالنها در استان را اینگونه تشریح کرد: تعداد سالنهای فعال استان ۵ مورد است و در همین هفته یک سالن دیگر به این جمع اضافه میشود که تخصصی سینمای کودک و نوجوان است.
او افزود: تعطیل شدن سالن «فرهنگ» به دلیل عدم تمایل وراث برای راهاندازی و «عصر جدید» به علت مشکلات مالکیتی است که برای راهاندازی مجددشان کاری از عهده مدیریت و وزارتخانه بر نمیآید.
مهدی شیرازی مدیر پردیس سینمایی پروین اعتصامی هم از استقبال خوب شهروندان اراکی از فیلمهای به نمایش درآمده گفت و افزود: این پردیس سینمایی با هدف ارتقای سطح فرهنگی و هنری شهر و ارائه خدمات باکیفیت به سینما دوستان اراکی ساخته شده است.
او افزود: در مدت دو سال و نیمی که این پردیس در قالب سه سالن ۲۴، ۴۸ و ۱۷۰ صندلی فعالیت خود را آغاز کرده شاهد استقبال خوب شهروندان به خصوص در روزهای سهشنبه هستیم.
اگر واقع بینانه بنگریم حال و روز سینما سالهاست که خوب نیست و این هنر از معضلی تحت عنوان کمبود مخاطب رنج میبرد. مخاطبی که در عصر حاضر و تکثر رسانههای مختلف کمتر تمایل دارد تا برای فیلمهای روی پرده نقرهای هزینه صرف کند.
زنگ خطر فرهنگی سالهاست به صدا درآمده و میطلبد تا مسئولان برای افزایش سالنهای سینمایی تدبیر کرده و با حمایت خود مخاطبان را با هنر هفتم آشتی دهند چراکه در دنیای امروز که هنر زبان گویای ملتها، فرهنگها و ارتباط بین جوامع مختلف است بیشک نبود سینما را میتوان نوعی عقبماندگی هنری و چهبسا فرهنگی تلقی کرد.