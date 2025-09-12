پخش زنده
امام جمعه مهاباد، در خطبههای نماز جمعه این هفته با محکوم کردن جنایتهای رژیم صهیونیستی، از سران کشورهای عربی خواست تا از خواب غفلت بیدار شده و هوشیار باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، ماموستا عبدالسلام امامی، امام جمعه مهاباد، در خطبههای نماز جمعه این هفته با محکومیت جنایتهای رژیم صهیونیستی، تأکید کرد که سران کشورهای عربی باید از خواب غفلت بیدار شده و هوشیار باشند، زیرا رژیم صهیونیستی برای همه کشورهای اسلامی نقشهها و برنامههای هدفمند و شومی طراحی کرده است.
وی همچنین با تبریک هفته وحدت و اهمیت برگزاری مراسمهای مولودی در منطقه اظهار داشت: حضرت محمد (ص) آیینه صلح و آشتی و نماد استقامت و ایستادگی است.
ماموستا امامی در ادامه خطبهها با تأکید بر اینکه خاتم الانبیا بهترین الگو برای همه ماست، افزود: ما نیز باید با پیروی از مکتب ایشان برای جهانیان الگو باشیم.
امام جمعه مهاباد همچنین در خطبههای خود خاطرنشان کرد که اعتماد به جوانان و تکیه بر دانش و تخصص آنان یکی از ویژگیهای بارز پیامبر مهربانیها بود که باید برای مسئولان ما نیز سرمشق باشد.
وی در پایان تأکید کرد: اگر به دنبال عاقبت بخیری در دنیا و آخرت هستیم، باید رهرو واقعی مکتب حضرت محمد (ص) باشیم.