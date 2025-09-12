پخش زنده
رئیس اورژانس قم گفت: بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی سواریامویام و تیبا در کیلومتر ۶۵ جاده قدیم تهران به قم، ۶ مصدوم بر جای ماند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد جواد باقری، صبح امروز بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی سواریامویام و تیبا در کیلومتر ۶۵ جاده قدیم تهران به قم، به مرکز فوریتهای پزشکی ۱۱۵ قم اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله دو کد عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند. در این حادثه، ۶ نفر مصدوم شدند که از این تعداد، ۵ نفر پس از اقدامات اولیه درمانی توسط آمبولانس به مرکز درمانی شهید بهشتی قم منتقل شدند و یک نفر نیز بهصورت سرپایی در محل درمان شد.
رئیس اورژانس قم گفت: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.