معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر افزایش مصرف دیتا در شهر‌های بزرگ، اعلام کرد: شبکه اپراتور‌های موبایل برای پاسخگویی به نیاز شهروندان به‌طور جدی نیازمند ارتقای ظرفیت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات گفت: شبکه اپراتورهای موبایل در کلان‌شهرها نیاز جدی به افزایش ظرفیت دارد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در شبکه اجتماعی نوشت: مسافرت تهرانی‌ها در هفته جاری، کیفیت سرویس کاربران موبایل در تهران را بهتر کرد، این نشان می‌دهد که شبکه اپراتور‌های موبایل در کلان‌شهر‌ها نیاز جدی به افزایش ظرفیت دارد.