امام جمعه موقت بیرجند: دشمن در طول ۴۶ سال گذشته، هیچگاه پایبند به مذاکرات و تعهدات خود نبوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حجت الاسلام نوفرستی در خطبههای نماز جمعه این هفته بیرجند گفت: دشمنان در طول دوران ۴۶ ساله انقلاب اسلامی، هرگز به تعهدات خود پایبند نبوده است.
وی با تاکید بر استفاده از توان تولید داخل برای عبور از بسیاری از مشکلات، افزود: استفاده از نخبگان و توان علمی آنها برای تولید داخلی بسیار موثر است.
حجتالاسلام نوفرستی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و مقاومت ملت ایران و نیروهای مسلح در برابر رژیم صهیونیستی، گفت: همچنان تلاشهای دشمن برای ایجاد رعب و وحشت و ایجاد تفرقه بین مردم ادامه دارد.
امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس، بر توانمندیها و قابلیتهای ایران در عرصههای مختلف تاکید کرد و گفت: با همت و تلاش میتوانیم با نقشههای دشمن مقابله کنیم.
حجتالاسلام نوفرستی همچنین به جنبش های مستمر و جهانی آزادی خواهان جهان در حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین اشاره کرد و گفت: امروز برای کمک به مردم مظلوم از کشورهای مختلف به سمت غزه روانه شدهاند که نشاندهنده انسجام و همبستگی میان ملتها است.
وی بر لزوم تأمین بهموقع کالاهای اساسی و ایجاد نظم در بازار تأکید کرد و از دولت خواست تا نسبت به گرانیها و بینظمیها واکنش قاطع نشان دهد.
قرائت خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه بیرجند به صورت زنده به از شبکه سراسری خبر۲ به روی آنتن رفت.