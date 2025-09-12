وقوع آتش سوزی در ۴ نقطه از مراتع و جنگل های لنده
فرماندار لنده از وقوع آتشسوزی در ۴ نقطه از ارتفاعات شهرستان و ایجاد یک خط آتش پنج تا شش کیلومتری خبر داد.
فرماندار لنده افزود: آتشسوزی که ازظهر روز پنجشنبه در چهار نقطه مختلف از منطقه «کوه سیاه» شهرستان لنده روی داد و پیشبینی میشود شعاع آن بین ۶ تا هشت کیلومتر باشد.
وی بیان کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، هماهنگیهای لازم با بخشدار موگرمون انجام شد و سه گروه امدادی متشکل از کوهنوردان، نیروهای منابع طبیعی و مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد به منطقه اعزام شدند.
تقوی با اشاره به اقدامات انجامشده برای مهار آتش افزود: از شب گذشته تاکنون، هشت گروه ۶ نفره به صورت شبانهروزی در حال مهار آتش هستند و همچنین نیروهای کمکی با استفاده از بالگرد ۱۱۵ هلالاحمر در سه سورتی پرواز به منطقه اعزام و نیروهای تازهنفس جایگزین شدهاند.
وی گفت: پوششهای گیاهی و مرتعی منطقه بیشتر در معرض حریق قرار گرفته و تلاشها برای کنترل کامل آتشسوزی ادامه دارد.
فرماندار لنده اضافه کرد: با توجه به اینکه ۹۵ درصد آتشسوزیها عامل انسانی دارند پیگیریهای لازم برای مجازات عاملین این حوادث از سوی دستگاه قضایی انجام شده است.
شهرستان لنده دارای ۸۵ هزار هکتار عرصه طبیعی است که از این سطح ۵۳ هزار هکتار جنگل و ۳۲ هزار هکتار مرتع است.