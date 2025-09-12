به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شهردار شهر بهارستان گفت: این طرح‌ها با مشارکت بخش خصوصی و به منظور بهبود زیرساخت‌ها و افزایش کیفیت خدمات و توسعه پایدار شهری با هزینه ۴۰۰ میلیار تومان به بهربرداری رسید

محمد مهدی فردوسی ادامه داد: نیروگاه خورشیدی ۸۰ کیلوواتی به متراژ ۶۰۰ متر مربع، بازار بزرگ میلاد با زیر بنای ۳۵۰۰ متر مربع، سوله‌های تعمیرگاه به مساحت ۶۰۰ متر مربع و گلخانه هوشمند به مساحت ۷۶۵ متر مربع از جمله طرح‌های بود که به بهربرداری رسید.