رییس انجمن جراحان عمومی مازندران: شیوع چاقی، یکی از عوامل عمده ابتلا به بیماریهای مزمن محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همایش جدیدترین روشهای درمان چاقی از طریق " اسلیوگاسترکتومی" با حضور محققان داخلی و خارج از کشور از سوی انجمن علمی جراحان جنرال مازندران در بیمارستان شمال آمل برگزار شد.
در این همایش دو روزه حدود ۸۰ نفر از جراحان و متخصصان گوارش، غدد داخلی و تغذیه از سراسر کشور و نیز اساتید مدعو خارج از کشور حضور داشتند.
رییس انجمن جراحان عمومی مازندران گفت: اقدامهای لازم قبل از جراحی، کشراندیکاسیونهای جراحی اسلیو، تکنیکهای عمل جراحی اسلیو و روشهای جلوگیری از افزایش وزن مجدد از محورهای اصلی این کنفرانس بوده است.
دکتر محمدمهدی رضایی با اشاره به اینکه چاقی اکنون به یک معضل بسیار جدی در ایران تبدیل شده و به نوعی بر اساس آمارهای موجود حدود ۶۰ درصد مردم چاقی هستند، تصریح کرد: در حال حاضر افزایش مرگ ومیرهای بیماران قلبی وعروقی و سرطان درکشور با منشاء عوارضهای ناشی از چاقی و اضافه وزن افراد است.
وی با ابزار نگرانی از اینکه متاسفانه چاقی و اضافه زون عامل اصلی و بیشترین مرگ ومیرها را در افراد شامل میشود، به دلایل این افزایش روزافزون اشاره کرد و ادامه داد: تغییرسبک زندگی، نوع تغذیه، بی تحرکی و بیماریهای زمینهای و ژنتیکی در روند رو به رشد چاقی در جمعیت قابل توجهی از کشور را شامل شده وحتی درمعرض تهدید هستند.
رییس انجمن جراحان عمومی مازندران همچنین به برگزاری کنفرانس درمان چاقی ازطریق " اسلیوگاسترکتومی" اشاره کرد و ادامه داد: دراین کنفرانس با حضور جراحان سراسر کشور، روشهای جراحی چاقی درکنار بقیه روشها بررسی شد.
دکتر رضایی افزود: با آموزش بیشتر وارائه روشهای جدید توسط جراحان عمومی ومتخصصان این بخش، بتوانند دردرمان چاقی به مردم خدمت ویژه تری ارائه کنند وسلامت بیماران مبتلا را دوباره به آنها برگردانند.
وی یادآورشد: شیوع چاقی به عنوان یکی از عوامل عمده ابتلا به بیماریهای مزمن است و اهتمام به مقابله با این معضل در راستای آیندهنگری سلامت جامعه ایرانی یکی از اصلیترین اولویتها در حوزه پیشگیری اولیه و ثانویه به شمار میآید.
در حاشیه این کنفراس ملی، نمایشگاهی از توانمندیهای شرکتهای خصوصی در زمینههای تجهیزات درمانی و آموزشی و نیز نرم افزارها و کتابهای مربوط به چاقی و معضلات آن برپا شد.