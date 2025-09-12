پخش زنده
مردم خوی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین تجمع کردند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همزمان با جنایتهای اخیر رژیم صهیونیستی علیه کودکان و زنان بیدفاع غزه، مردم مؤمن و انقلابی خوی پس از اقامه نمازجمعه در مصلای امام خمینی (ره) با برپایی تجمع جمعه خشم و نصر حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین اعلام کردند.
نمازگزاران با سر دادن شعارهای «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» انزجار خود را از جنایتهای کودککش صهیونیستها و حامیان غربی آنان فریاد زدند و بار دیگر بر تداوم حمایت ملت ایران از آرمان آزادی قدس شریف تأکید کردند.
این تجمع با حضور پرشور خانوادههای شهدا، جوانان، روحانیون و اقشار مختلف مردم برگزار شد.