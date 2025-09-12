نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: امیدواریم با همت مسئولان ، جلوی نوسانات قیمت ها گرفته شود و آرامش در بازار افزایش یابد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ امام جمعه رشت امروز در خطبه های نماز جمعه این شهر ، با اشاره به وجود برخی مشکلات معیشتی و افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم ، گفت : ضروری است دولت برای رفع دغدغه های مردم و تثبیت قیمت ها اقدام اساسی انجام دهد .

آیت الله رسول فلاحتی با بیان اینکه راه اندازی ستاد راهبردی معیشت از جمله کارهای قابل قبول در این زمینه است ، افزود : امیدواریم با همت مسئولان ، جلوی نوسانات قیمت ها گرفته شود و آرامش در بازار افزایش یابد .

وی همچنین با اشاره به اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون ، مردم در همه زمینه ها پشتیبان و حامی دولت ها بودند اضافه کرد : مردم انتظاردارند دولت به ‌اولویت های هر استان توجه کرده و حضور میدانی داشته باشد ، همانطوری که این امر در دولت کنونی هم مشاهده می شود .

نماینده ولی فقیه در گیلان همچنین به وضعیت سیاست خارجی و موقعیت کشورمان در منطقه هم اشاره کرد و گفت: تقویت بنیه دفاعی کشور ، برخورد قاطع با دشمنان و انعکاس عملکرد دولت از طریق رسانه های اثرگذار ، می تواند تا حدود زیادی تحریم های دشمن را بی اثر کند.

آیت الله رسول فلاحتی همچنین به راه اندازی کاروان صمود با هدف کمک به مردم بی دفاع غزه هم اشاره کرد و افزود: احساس همدردی مردم ۴۴ کشور با مردم مظلوم غزه نشان از بیداری جهانیان و تنفر از رژیم صهیونی دارد و امیدواریم این حرکت به نفع غزه پایان یابد .

امام جمعه رشت همچنین در پایان ، به برگزاری دومین کنگره ملی ۸ هزار شهید گیلان هم اشاره و از عوامل برگزاری این کنگره بزرگ قدردانی کرد .