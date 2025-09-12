پارک‌های جنگلی بزرگ پایتخت، از جمله چیتگر، سرخه‌حصار و لویزان، به دلیل کم‌آبی و سوءمدیریت شهرداری در آبیاری، با بحران جدی خشکیدگی و شیوع آفت روبه‌رو شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، حسین دماوندی، معاون اداره کل منابع طبیعی با اعلام این خبر هشدار داد: این وضعیت به گسترش آفت خطرناک «سوسک پوست‌خوار» منجر شده است و در صورت ادامه این روند، تمام جنگل‌های تهران تهدید می‌شوند.

در حال حاضر، بخشی از درختان پارک‌های چیتگر و سرخه‌حصار کاملا خشک شده‌اند و مسئولان برای مهار آفت، ناچار به قطع درختان با عمر بیش از ۵۰ سال شده‌اند؛ اقدامی که به یک فاجعه زیست‌محیطی نزدیک است.