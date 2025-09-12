پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی امروز طی مراسمی رسمی و با حضور سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانجو ، مجوز نمایندگی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در چین را اعطا کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در حاشیه نخستین روز برگزاری نمایشگاه گردشگری CITIE گوانجو، مجوز نمایندگی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در چین طی مراسمی رسمی و با حضور حریری سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانجو، از سوی محمدحسین صوفی مدیر غرفه ایران و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به حسین خلیفی اعطا شد.
صوفی در حاشیه این مراسم با اشاره به جایگاه بینالمللی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، ایجاد نمایندگی در کشورهای مختلف را یکی از مهمترین برنامهها برای گسترش ارتباطات و توسعه همکاریها در حوزه گردشگری و اتومبیلرانی برشمرد.
مدیر غرفه ایران و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی افزود : تاکنون مجوز ۱۲ نمایندگی کانون در کشورهای مختلف از جمله اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، عمان، امارات، ارمنستان و ترکیه اعطا شده است و بر اساس برنامهریزیها تا پایان سال جاری ، این تعداد به حداقل ۱۵ نمایندگی خواهد رسید.
این اقدام بخشی از برنامه کانون برای توسعه ارتباطات بینالمللی و گسترش همکاریها در حوزه گردشگری و اتومبیلرانی به شمار میرود.