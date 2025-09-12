مسابقه دوچرخه‌سواری ویژه نونهالان سه تا پنج سال با هدف گرامیداشت یاد شهدای مظلوم کودک در حملات رژیم صهیونیستی و ترویج فرهنگ حمل و نقل پاک، در میدان تجریش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،، رضا جوان، سرپرست معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه یک تهران، گفت: مرحله سوم مسابقه دوچرخه سواری با عنوان «چرخ‌های کوچک، دل‌های بزرگ» روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه از ساعت ۱۰ تا ۱۱ در میدان تجریش برگزار می‌شود.

وی با اشاره به این برنامه اظهار داشت: «این مسابقه به‌صورت نمادین و با حضور نونهالان سه تا پنج سال همراه خانواده‌هایشان برگزار می‌شود تا ادای احترامی به شهدای کودک باشد و همچنین فرهنگ ایمنی و حمل و نقل پاک از سنین خردسالی و نشاط و همبستگی اجتماعی را تقویت کند.

به گفته وی، ثبت‌نام در محل مسابقه انجام می‌شود و حضور یکی از والدین در رقابت برای کودکان الزامی است همچنین به برگزیدگان، هدایایی اهدا می‌شود.

جوان افزود: در کنار این مسابقه، مرکز آموزش دوچرخه‌سواری شماره ۴ ویژه همه گروه‌های سنی نیز در مجاورت پارکینگ تجریش افتتاح می‌شود تا آموزش‌های حوزه دوچرخه‌سواری به‌صورت ویژه دنبال شود.

علاقمندان به شرکت می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر، عبارت «تعادلی تجریش» را به شماره ۰۹۰۲۷۷۷۰۰۱ پیامک کنند.