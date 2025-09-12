امام جمعه یزد: دشمن با تحریم، جنگ رسانه‌ای و فشار اقتصادی تلاش دارد ملت ایران را نا امید و منزوی کند؛ اما ما باید با اتحاد، امید و تلاش مستمر راه پیشرفت را ادامه دهیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)، گفت: انبیا، اولیا، شهدا و ائمه همگی برای هدایت انسان به سوی راه سعادت و قرب الهی آمدند؛ همان صراط مستقیمی که هر نمازگزار از خدا می‌خواهد، ما را در آن هدایت کند.

وی تصریح کرد: صراط مستقیم عبارت است از راه حق، اسلام و ولایت اهل‌بیت (ع) و اطاعت از خدا؛ اما این مسیر همیشه با دشمنی‌ها و وسوسه‌ها روبه‌روست و شیطان و دشمنان تلاش می‌کنند انسان را از آن خارج سازند.

نماینده ولی فقیه در استان یزد با اشاره به صبر و فداکاری پیامبر (ص) و ائمه (ع) گفت: پیامبر (ص) و اهل‌بیت (ع) چه رنج‌ها که نکشیدند تا اسلام بماند و قرآن حاکم شود؛ امروز نیز باید ما با صبر و پایداری همان راه را ادامه دهیم.

آیت الله ناصری با یادآوری انقلاب اسلامی افزود: امام خمینی (ره) در زمانی که اسلام در مظاهر اجتماعی کم‌رنگ شده بود، مردم را بیدار کرد و با فداکاری‌ها و مجاهدت‌ها زمینه استقلال و آزادسازی ایران را فراهم ساخت؛ امروز نیز باید از این دستاورد دفاع و آن را حفظ کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش به مسائل معیشتی و فشار‌های خارجی اشاره کرد و گفت: دشمن با تحریم و جنگ رسانه‌ای و فشار اقتصادی تلاش دارد ملت ایران را نا امید و منزوی کند؛ اما ما باید با اتحاد، امید و تلاش مستمر راه پیشرفت را ادامه دهیم.

امام جمعه یزد خطاب به مسئولان و مردم تأکید کرد: مسئولان باید با جدیت در حل مسائل معیشتی، مقابله با گرانی و پیگیری خودکفایی در کشاورزی و انرژی اقدام کنند. مردم و نخبگان نیز نباید مأیوس شوند؛ باید کار، نوآوری و سرمایه‌گذاری را ادامه دهند.

آیت الله ناصری همچنین خاطرنشان کرد: دشمنان میلیارد‌ها دلار برای وارونه‌نمایی واقعیات هزینه می‌کنند؛ لذا رسانه‌ها، روحانیون و فعالان باید امید را تقویت و واقعیت توانمندی‌های کشور را نشان دهند.

وی گفت: ایران امروز قلعه اسلام است و همه ما سربازان این قلعه‌ایم؛ باید تحت ولایت و در کنار رهبری با صبر، وحدت و تلاش مستمر برای تقویت اسلام و خدمت به مردم بایستیم.