مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکههای آبیاری کارون بزرگ از اجرای عملیات تعمیر و بازسازی کامل چکها و دریچههای شبکههای آبیاری تحت پوشش این شرکت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین فرهنگ هدف از اجرای این اقدامات را نگهداری از تأسیسات و تجهیزات آبیاری، کاهش تلفات آب، بهبود سیستم توزیع آب شبکه ها، مدیریت مصرف آب و نیز رضایت مشترکین مناطق آبیاری تحت پوشش عنوان کرد و افزود: ضمن هماهنگی و با نظارت کارشناسان معاونت شبکههای آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان، عملیات تعمیر، نگهداری و بهسازی تأسیسات شبکههای آبیاری به صورت شبانه روزی توسط کارکنان واحد نگهداری و تعمیرات شرکت کارون بزرگ در حال انجام میباشد.
وی ادامه داد: در سه ماه اخیر، نسبت به انجام ۲۷۰ مورد عملیات جوشکاری و تعمیرات جزئی دریچهها و همچنین تعمیر و بازسازی چکها و دریچههای آبیاری به تعداد ۲۸ دستگاه در مناطق میان آب، گتوند، عقیلی، دیمچه و شمال شرق اهواز اقدام شده است.