کسب نشان‌های رنگارنگ تیم خراسان شمالی در مسابقات قهرمانی کاراته کشور

در مسابقات قهرمانی کاراته، سبک شوتوکان کشور، شهریار مرحمتی در رده خردسالان - مقام اول و محمد محمدی، مقام سوم را از آن خود کردند.