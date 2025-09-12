پخش زنده
در مسابقات قهرمانی کاراته، سبک شوتوکان کشور، شهریار مرحمتی در رده خردسالان - مقام اول و محمد محمدی، مقام سوم را از آن خود کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ همچنین کوروش یوسفی و محمدطاها جمالی در نونهالان - مقام سوم را کسب کردند.
میلاد صادقی در نوجوانان و قربان مهجوری هم در پیشکسوتان ۶۰ سال به بالا - قهرمان شدند.
این رقابتها در زرند کرمان برگزار شد.
همچنین عرفان احمدی شطرنج باز خراسان شمالی در بخش برق آسای قهرمانی کشور نشان برنز کسب کرد.
این رقابتها با حضور ۱۴۰ شطرنج باز کشور در ارومیه برگزار شد.