خطیب جمعه قم گفت: دولت‌های اسلامی بیدار باشید اگر نایستید، مقاومت نکنید و مقاومت را خلع سلاح کنید شما هم آسیب می‌بینید آنها تفکرات را جدا نمی‌کنند. آنها از ما یا تسلیم و ذلت یا نابودی می‌خواهند. نفی مذاکرات، خلع سلاح مقاومت و نفی شعار دو دولتی واقعیت‌های عریانی است که امروز مقابل چشم ملت‌ها است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله علیرضا اعرافی در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به آغاز سال تحصیلی آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه گفت: این سه ضلع یک مثلث نورانی هستند که سعادت جامعه در گرو رشد و پویایی آنها قرار دارد جامعه‌ای که آموزش و پرورش، حوزه علمیه و دانشگاه موفق داشته باشد آن جامعه آینده خوبی خواهد داشت.

وی افزود: وظیفه این سه نهاد علمی و فرهنگی بسیار دشوار است. آموزش و پرورش سنگ بنای فکر و فرهنگ و آینده است. از مسئولین مربوطه انتظار می‌رود که در آموزش و پرورش که این پنج قلمرو تربیت علمی به منظور رشد فکری و علمی و توان علمی دانش آموزان، تربیت روحی، اخلاقی و معنوی این جامعه بزرگ، تربیت مهارت و فنی برای اینکه در زندگی کارآمد باشند، تربیت اجتماعی برای اینکه عناصر مفید در جامعه پرورش یابند و تربیت سیاسی، انقلاب و تمدنی برای آینده ایران و اسلام را اصل بدانند.

خطیب جمعه قم بیان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش، همه ادارات، مراکز و مدارس آموزش و پرورش باید برای تحقق این پنج اصل همت کنند و آنها را پیاده سازی کنند.

آیت الله اعرافی ادامه داد: دانشگاه‌ها علاوه بر اینها مسئولیت‌های بزرگی برای سعادت جامعه بر دوش دارد. حوزه‌های علمیه نیز بار سنگینی دارند؛ زیرا در طول تاریخ خود رکن تعالی و رشد جامعه بودند. پیام رهبر معظم انقلاب در حوزه پیشرو و سرآمد بار سنگینی نیز بر دوش ما قرار داده است. این سه نهاد با آغاز سال تحصیلی نیاز به شور، شوق، جهاد علمی و اخلاقی دارند که پشتوانه آنها خانواده‌ها هستند خانواده رکن اصلی، مقوم بنیادی، پشتوانه سلامت نسل جوان و پیشرفت این نهاد‌های علمی است.

وی با اشاره به هفته وقف گفت: وقف یک نهاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی بزرگی است که هر چقدر قوام بیشتری پیدا کند می‌تواند اهداف بلند جامعه را پیش برد و به یاری محرومان و نیازمندان بپردازد. جامعه باید وقف را محترم بشمارد و وقف را احیا کند و توسعه دهد. دستگاه‌های مسئول نیز باید تعامل قوی با مردم داشته باشند.

کدام هنر مقدس است؟

امام جمعه قم با اشاره به روز سینما و شعر و ادب فارسی گفت: هنر جایگاه بزرگی دارد. هنر عظمت دارد، انسان ساز است و جامعه را پیش می‌برد ولی همین هنر اگر هالیوودی شد و در خدمت فساد و فحشا قرار گرفت ارکان جامعه رو در هم می‌کوبد. هنر اگر در مسیر اهداف مقدس قرار گیرد یک امر مقدسی است.

آیت الله اعرافی ادامه داد: دستگاه‌های مسئول و هنرمندان تلاش کنند که هنر مقدس بیافرینند و هنر اجتماعی تولید کنند، هنری که در آن ضوابط شرعی رعایت شود، هنری که شادی مقدس و در مسیر آرمان‌های الهی بیاورد. این هنر مطلوب اسلام است. اگر هنر را به هوا‌های نفس و اغراض شیطانی بسپاریم نه تنها مفید نیست بلکه باعث سقوط جامعه می‌شود.

وی اضافه کرد: غرب با هنر خود جهان را در مسیر هوا پرستی قرار دادند ما باید هنر دیگری را پایه ریزی کنیم، انقلاب اسلامی یک انقلابی در هنر ایجاد کرد، اما درست پیش نرفت باید کار کرد باید جلوی مفاسد آن را بگیریم.

توصیه‌هایی به دولت

مدیر حوزه‌های علمیه کشور ضمن تقدیر از دولت با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب بیان کرد: اقدامات زیادی انجام شده است، اما نیاز به تحرک و اصلاح بیشتری وجود دارد. اولین مسئله آب، برق و گاز است که باید به صورت انقلابی نسبت به آن اقدام شود، زیرا صنعت و مردم در رنج هستند.

آیت الله اعرافی توجه به زیرساخت‌های بومی در ارتباطات را مورد تاکید قرار داد و گفت: تامین زیرساخت‌های فنی اینترنت داخلی و ارتباطات داخلی باید مورد توجه قرار بگیرد. جنگ نشان داد در این عرصه آسیب پذیر هستیم.

وی اضافه کرد: هوش مصنوعی نیز باید مورد اهتمام قرار گیرد. رهبر معظم انقلاب نیز به این مساله تاکید کردند. در جنگ دوازده روزه یکی از نقاط آسیب ما به خاطر عقب ماندن در هوش مصنوعی و فناوری‌های شناختی بود. سرمایه‌های بزرگی داریم که باید که باید تقویت شود. جوانان متفکر ما باید انقلاب ایجاد کنند اگر عقب بیافتیم ضربه می‌خوریم.

امام جمعه قم ادامه داد: ضعف‌هایی که در پدافند عامل داریم باید تقویت شود همچنین پدافندغیرعامل نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. معیشت، گرانی، تورم بالا برای قشر‌های متوسط و ضعیف را مورد آسیب قرار داده است. در این زمینه نیاز به جهاد مضاعف داریم.

آیت الله اعرافی مسائل فرهنگی و حجاب را مورد تاکید قرار داد و گفت: همه باید احساس مسئولیت کنند. دستگاه‌های مسئول باید بیشتر تلاش کنند. هر قدم اشتباهی که برداشته می‌شود تصاعدی جلو می‌رود. همه باید حریم نگه داریم. اشکال و خطا وجود دارد باید اصلاح شود.

وی در رابطه با مذاکرات گفت: ما منطق داریم، متجاوز نبودیم و ملت بزرگ و با تمدن هستیم و اهل سخن گفتن هستیم، اما مذاکرات نشان داد که بیگانگان عهد شکن و ستمگر هستند. در هر ارتباط با آژانس سابقه‌ای که دارند در نظر گرفته شود و حکیمانه و شجاعانه در برابر دشمنان و عهد شکنان موضع داشته باشید. وقتی با با حکمت و شجاعت اقدام کنید ملت هم همراه شماست. دشمنان بدانند ما سختی‌ها را تحمل می‌کنیم، اما زیر بار ذلت کفر و استکبار نخواهیم رفت.

آنچه در این ایام از باطن غرب آشکار شد

خطیب جمعه قم در رابطه با حمله رژیم صهیونی به قطر اظهار کرد: قطر کشوری است که با آمریکا اتحاد دارد و یک پایگاه بزرگ آمریکا در آن قرار دارد و این حمله در ادامه حوادث این دو سال واقعیت غرب مستکبر و رژیم صهیونی را آشکارتر کرد.

آیت الله اعرافی گفت: همواره به آموزش و پرورش، دانشگاه و حوزه علمیه تاکید می‌کنم که غرب شناسی وظیفه ماست. در غرب پیشرفت‌هایی وجود دارد که محترم می‌شماریم، اما باطن غرب خبیث است. در این ایام رشد شد که رژیم اسرائیل به دنبال نیل تا فرات است. در گذشته بسیاری باور نمی‌کردند، اما امروز خودشان تصریح کردند. روشن شد که رژیم صهیونی یک فکر غلط تعصب دینی را دنبال می‌کند و لیبرالی نیست. روشن شد در حین مذاکره وارد ضربه زدن می‌شوند و ترور رسمی و دولتی شعار آنها است.

وی یادآور شد: دولت‌های اسلامی بیدار باشید اگر نایستید، مقاومت نکنید و مقاومت را خلع سلاح کنید شما هم آسیب می‌بینید آنها تفکرات را جدا نمی‌کنند. آنها از ما یا تسلیم و ذلت یا نابودی می‌خواهند. نفی مذاکرات، خلع سلاح مقاومت و نفی شعار دو دولتی واقعیت‌های عریانی است که امروز مقابل چشم ملت‌ها است.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور گفت: ایران بر خط استوار مقاومت و ایستادی در برابر شیطان‌های عالم و رژیم صهیونی مانند گذشته قاطع ایستاده است.

تصویرسازی جامعه جاهلیت در نهج البلاغه

آیت الله اعرافی در خطبه اول با اشاره ۱۵۰۰ سالگشت میلاد پیامبر اسلام (ص) عنوان کرد: پیامبر اکرم (ص) در ۴۰ سالگی مبعوث شدند و ۱۳ سال در مکه بودند و در ۵۳ سالگی هجرت کردند.

وی ادامه داد: امام علی (ع) در بیش از ۴۰ مموضع در نهج البلاغه از پیامبر (ص) سخن گفتند و در حدود ۱۰ خطبه تصویری از جامعه جاهلی و عصر بعثت و محیط اجتماعی ارائه دادند که تصویر جامع گویا و الهام بخش است.

امام جمعه قم با اشاره به اینکه به دوران قبل از بعثت پیامبر دوران جاهلیت می‌گوییم که شناخت عناصر و مقدمات این دوره برای امروز ما راهگشا است، گفت: توصیفاتی که امیرالمومنین (ع) از جامعه جاهلی و جهان معاصر عصر بعثت ارائه کرده‌اند به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول جامعه شناسی مکه، مدینه و جزیره العرب است که بخش کمتری به خود اختصاص داده است.

آیت الله اعرافی گفت: جزیره العرب سرزمینی بود که سوابق کهن و درخشانی داشت و جایگاه برانگیخته شدن رسولان الهی و یادآور خاطرات ابراهیم خلیل الله بود که این سابقه تمدنی، الهی و معنوی و ارزشمند است؛ اما این جامعه در عصر بعثت در بدترین شرایط انحطاط قرار داشت و در آن نشانه‌ای از فرهنگ، جامعه پیشرفته، دولت و حکومت و نظم اجتماعی نبود و به قدری ضد ارزش‌ها در آن حکم فرما شده بود که بت پرستی سکه رایج کعبه بود و تعصبات قبیله‌ای بر همه جامعه حاکم بود و از ارزش‌های اخلاقی، معنویت و توحید در پایگاه توحید خبری نبود.

اولین اعجاز اسلام

وی بیان کرد: از لحاظ مادی نیز اقتصادی شکوفای، دولتی قبیح و قدرت اجتماعی و سیاسی قابل اعتنای وجود نداشت. پیامبر اسلام کمتر از ربع قرن این محیط منحط را به مبدل به یک جامعه پیشرو، دولت سرآمد و قدرت تمدنی کرد که آفاق این مکتب تا مرز‌های اروپا و آفریقا رفت. دگرگون سازی یک محیط پست به محیطی که در همه شاخص‌های مادی و معنوی سرآمد بود از اعجاز قرآن و اسلام است.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور افزود: بخش دوم تصویرگری حضرت علی (ع) از جامعه جاهلی و جهان عصر بعثت اختصاص به جزیره العرب ندارد و توصیفاتی از جهان عصر بعثت ارائه شده است. منظور از جاهلیت عصر بعثت فقط جزیره العرب نیست بلکه این جاهلیت فراگیر بود و همه کره زمین دور از ارزش‌های متعالی قرار داشت و حتی قدرت‌های اول عالم یعنی رم و ایران و و قدرت‌های کوچک‌تر مانند هند، چین، مصر و حبشه نیز در گیر این انحطاط بودند

خطیب جمعه قم اضافه کرد: امام علی در نهج البلاغه می‌فرماید: «أهلُ الأرضِ (الأرَضینَ) یَومئذٍ مِلَلٌ مُتَفَرِّقَةٌ، و أهواءٌ مُنتَشِرَةٌ، و طَرائقُ (طَوائفُ) مُتَشَتِّتَةً؛ در آن روزگار، مردم روی زمین آیین‌های پراکنده و خواست‌ها و اهداف (عقاید) گوناگون داشتند و راه‌های متشتّت را می‌پیمودند.» و در خطبه دیگر می‌فرماید: «بَعَثَهُ وَ النَّاسُ ضُلَّالٌ فِی حَیْرَةٍ، وَ حَاطِبُونَ فِی فِتْنَةٍ، قَدِ اسْتَهْوَتْهُمُ الْأَهْوَاءُ، وَ اسْتَزَلَّتْهُمُ الْکِبْرِیَاءُ، وَ اسْتَخَفَّتْهُمُ الْجَاهِلِیَّةُ الْجَهْلاَءُ؛ خداوند پیامبر را وقتی فرستاد که مردم در وادی گمراهی حیران بودند، در فتنه کورکورانه می‌رفتند، هوا‌های نفسانی عقل و خرد را از آنان ربوده، کبر و خودپسندی آنان را دچار لغزش کرده، و جاهلیت تاریک سبکسر و بی اعتبارشان نموده بود.»

وی ادامه داد: این خطبه‌ها اختصاص به جزیره العرب ندارد بلکه به همه دنبا اشاره می‌کند. این جاهلیت نیز امروز نیز وجود دارد و امروز شاهد جاهلیت مدرن در قدرت‌های استکباری عالم هستیم. صحنه غزه، جنگ‌ها و ستم‌هایی که بر عالم می‌کنند از جمله انحطاط آنها است.

امام جمعه قم افزود: امیرالمومنین (ع) درباره ویژگی‌های عصر جاهلیت می‌فرماید همه عالم در خواب بود، حتی قدرت‌های بزرگ هم در شرک و انحطاط اخلاقی بودند، ادیان تحریف شده بودند، فرهنگ نورانی قدسی درعالم وجود نداشت، جهالت و تاریکی، جنگ، تعصب‌های باطل، ظلم و تبیعض، چشم‌های در خواب و قلب‌های قفل شده بودند.

دومین اعجاز اسلام

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به اینکه پیامبر جامعه خواب را بیدار کرد و چشم‌های بسته را به عالم غیب و توحید بازکرد، گفت: اعجاز دوم پیامبر این است که همه عالم در مسیر شرک و شیطان و بندگی شیطان را بیدار کرد و هدیه‌ای جدید به همه عالم داد.

خطیب جمعه قم اظهار کرد: پیامبر (ص) تمدنی را پایه ریزی کرد که هم دارای رشد و تعالی مادی است و هم دریچه‌های نو به عالم غیب به روی بشر گشوده است. اگر بعثت و میلاد پیامبر (ص) نبود همه عالم در این حیرت پیش می‌رفت. پیامبر بر همه عالم حق دارد. در هزار و پانصدمین سالگشت میلاد پیامبر (ص) بیعت خود را با پیامبر تجدید کنیم. امت اسلام باید به پیامبر (ص) بازگردد. پدری پیامبر (ص) باید دل‌های ما را نورانی کند، قلب‌های ما را به هم نزدیک کند، صفوف امت اسلام را بهم بپیوندد و جبهه توحید را تقویت کند.