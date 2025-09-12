به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس هیات آمادگی جسمانی و تندرستی خوزستان گفت: مسابقات کلیستنیکس قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در تهران برگزار شد که ورزشکاران خوزستانی موفق به کسب دو مدال و یک رتبه چهارمی شدند.

پرستو شهنی با اشاره به اینکه در این رقابت‌ها یاسین راشد نژاد در شاخه استقامت سبک وزن موفق به کسب مقام اول و مدال طلا و علی فیوضی در شاخه قدرت سبک وزن مقام سوم کشور و کسب نشان برنز شد، ادامه داد: مسعود امیریان هم در شاخه فری استایل مقام چهارم کشور را بدست آورد.