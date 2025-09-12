پخش زنده
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر ضرورت کاهش موانع بروکراتیک برای تسهیل خدمات به دانشجویان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در هفتادوهشتمین نشست معاونان دانشجویی دانشگاههای کشور که به صورت برخط حضور یافت، گفت: هدف ما در دانشگاه، تربیت انسانهای ماهر، فرهیخته و متعهد به کشور و نظام است.
وی بر اهمیت توجه به سلامت فیزیکی و روحی دانشجویان تأکید کرد و گفت: بایستی محیطی با نشاط و متعهد برای دانشجویان فراهم کنیم.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به چالشهای دانشجویان جدید و بخشی از مشکلات روحی و عاطفی دانشجویان، خاطرنشان کرد: باید به نگرانیها و اضطرابهای دانشجویان توجه کنیم و فضای دانشگاه را به گونهای بهبود دهیم که احساس آرامش کنند.
سیمایی به دو دسته از دانشجویان، یعنی دانشجویان نو ورود و دانشجویان سالهای قبل اشاره کرد و افزود: امسال باید حساستر و با دقت بیشتری به نیازها و مشکلات دانشجویان پرداخته شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر لزوم هماهنگی و همکاری معاونان دانشجویی و آموزشی تأکید کرد و گفت: بهترین برخورد با دانشجویان در ابتدا میتواند تأثیر بسزایی در شکلگیری تصویری مثبت از دانشگاه در ذهن آنها داشته باشد.
وی گفت: دانشجویان باید در مدیریت و اداره خوابگاهها مشارکت کنند تا حس تعلق و مسئولیت بیشتری پیدا نمایند.
سیمایی همچنین به مشکل کیفیت تغذیه در خوابگاهها اشاره کرد و افزود: با وجود محدودیتهای مالی، میتوانیم با مشاوره و همکاری با بخشهای خصوصی الگوهای جدیدی را بررسی کنیم تا وضعیت تغذیه دانشجویان را بهبود دهیم.
وی تأکید کرد: باید نسبت به این موضوع اقداماتی عملی انجام دهیم، زیرا یکی از معیارهای ارزیابی دانشگاهها، نحوه خدمات رسانی از جمله تغذیه است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه به مشکلات بروکراسی در دانشگاهها اشاره کرد و بیان داشت: باید مراحل اداری را سادهتر کنیم تا بتوانیم فضایی مناسب برای فعالیتهای دانشجویان فراهم سازیم.
وی اجرای تفاهمنامهها و همکاری با بانکها را ابزارهایی برای بهبود وضعیت خوابگاهها و مسکن اساتید دانست و گفت: دانشگاهها نباید منتظر اقداماتی از سوی دیگران بمانند، بلکه باید خود به پیشرفت در این زمینهها پرداخته و به دنبال راهحلهای خلاقانه باشند.
وزیر علوم در انتها بر اهمیت ایجاد محیطهای ورزشی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: با بهرهگیری از مشارکت دانشجویان و توجه به منابع موجود، میتوان محیطهایی جذاب و به روز ایجاد کرد.
وی از معاونان درخواست کرد تا در جهت خدمت به نسل آینده و ایجاد فضایی مناسب برای تحصیل و زندگی دانشجویان، تلاشها و همت خود را دوچندان کنند و در نهایت خاطرنشان کرد: تغییر در دانشگاهها نیازمند همکاری و همیاری تمامی ذینفعان است تا بتوانیم سال تحصیلی موفقتری را تجربه کنیم.