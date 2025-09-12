امام جمعه خرم آباد گفت:آمریکا به هیچ پیمانی پایبند نیست، کشورهای منطقه مقابل زورگویی آمریکا و اسرائیل بپاخیزند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ امام‌جمعه موقت خرم‌آباد گفت: تاریخ نشان داده که آمریکا به هیچ پیمانی پایبند نیست و کشورهای منطقه به آمریکا دل‌ نبندند.

حجت‌الاسلام بهروز شمسی فر در خطبه‌های نمازجمعه خرم‌آباد در مصلی الغدیر با اشاره به سالروز قتل‌عام مردم مظلوم فلسطین در صبرا و شتیلا و اشغال بیروت و لبنان توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی، گفت: رژیم سفاک اسراییل بر پایه خون‌ریزی و اشغالگری بنا شده و از روز تأسیس تاکنون ازهیچ جنایتی فروگذار نکرده است.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به کشور قطر، گفت: برخی کشورهای منطقه که به رابطه با آمریکا و اسرائیل دل خوش کرده اند، شاهد بودند که با وجود شراکت امنیتی_اقتصادی قطر با آمریکا،هیچ دفاعی از سوی پدافند آمریکا در مقابل این حمله صورت نگرفت بلکه حتی با رژیم غاصب همکاری کرد تا قطر توسط اسراییل بمباران شود.

خطیب جمعه موقت خرم‌آباد، با بیان اینکه بعید نیست در آینده کشورهای دیگری هم مورد حمله اسرائیل و آمریکا قرار گیرد، افزود: رژیم اشغالگر به‌تازگی دم از اسرائیل بزرگ زده که بر اساس آن بخش‌هایی ازعربستان، مصر،عراق و اردن و سوریه و لبنان، جزء این نقشه است اما گویا دولت‌های منطقه در خواب هستند، یا می‌ترسند و یا فریب‌خورده‌اند.

حجت‌الاسلام شمسی فر، تأکید کرد: تا دیر نشده دولت‌های منطقه باید به کمک محورمقاومت بشتابند و به این محور ملحق شوند. اگر محور مقاومت و حزب‌الله نبود اکنون لبنان در تصرف اسرائیل بود.

وی با ابراز امیدواری به خیزش کشورهای منطقه و ایستادگی در مقابل زیاده خواهی رژیم صهیونیستی، گفت: تاریخ ثابت کرده که آمریکا به هیچ پیمانی پایبند نبوده و همه را نقض کرده است و اسرائیل هم بدتر از آمریکاست.

حجت الاسلام شمسی فر با بیان اینکه ماهیت این غده سرطانی برای مردم دنیا در حال آشکار شدن است و حتی برخی کشورهای غیرمسلمان کشتی‌های خود را به کمک مردم غزه فرستاده‌اند، افزود: امیدوارم دولت لبنان که تحت‌فشار آمریکا و اسرائیل دنبال خلع سلاح حزب‌الله است و می‌خواهد نیروی مقاومت لبنان را در مقابل اسرائیل خلع سلاح کند، بیدار و هوشیار شود، فریب نخورد و بدون ترس به یاری محور مقاومت بشتابد.