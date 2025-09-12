پخش زنده
امروز: -
امام جمعه کاشان:قدرت ملی تنها با انسجام و همبستگی اجتماعی شکل میگیرد و هر صدایی که موجب تفرقه شود، صدای دشمن است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان با تأکید بر وحدت ملی گفت:مقام معظم رهبری وحدت و انسجام را مهمترین راهبرد برای حفظ قدرت و عزت کشور معرفی کردهاند و تاکید داشتند، رسانهها و فعالان فضای مجازی باید نقاط قوت کشور را روایت و پیشرفتهای بزرگ در صنایع، هوافضا، بهداشت و درمان، فرهنگ و دینداری مردم برجسته شود.
حجت السلام والمسلمین حسینی افزود: امروز وظیفه ما در حمایت از دولت سنگینتر از گذشته است، دشمن میخواهد ایران را در شرایط «نه جنگ و نه صلح» نگه دارد، اما باید با کار و تلاش بیشتر، جریان زندگی امیدوارانه در ایران را به جهان مخابره کنیم، روایت ضعف روحیه مردم را ضعیف میکند، اما روایت قوت نشاط و امید را به جامعه میبخشد.
امام جمعه کاشان ادامه داد: حمله رژیم صهیونیستی به قطر با هدف ترور رهبران حماس، یکی از رویدادهای مهم و بیسابقه در منطقه غرب آسیا است که پیامدهای گستردهای در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی و بینالمللی به همراه داشت.
حجت السلام والمسلمین حسینی گفت: اتکا نکردن به امنیت مبتنی بر قدرتهای خارجی یکی از عبرتهای این حمله است، قطر، میزبان بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه بود، اما امنیت این کشور تامین نشد.
امام جمعه کاشان با بیان اینکه ضرورت تقویت توان دفاعی مستقل پیام دیگر حمله اسرائیل به قطر است، افزود: تقویت سیستمهای پدافندی و اطلاعاتی مستقل، میتواند از وقوع چنین حملاتی جلوگیری کند.