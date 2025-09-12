نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به مشکلات مردم در بخش مسکن و حدود ۶۰ هزار متقاضی در این بخش، بر حل مشکلات مردم تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امام جمعه همدان در خطبه‌های نماز جمعه امروز افزود: برنامه مناسبی برای حل این مشکل ارائه شده، اما هنوز از طرف دولت مجوزی صادر نشده است.

آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی همچنین با بیان اینکه در جنگ روایت‌ها تلاش دشمن این است بر اذهان جامعه تسلط یابد گفت: دشمن می‌کوشد فضای «نه جنگ و نه صلح» ایجاد کرده و در جامعه، روان‌پریشی به وجود آورد.

خطیب جمعه همدان گفت: این مسأله آسیب‌هایی دارد که باید رعایت شود، چراکه امروز جنگ، جنگ روایت‌هاست.

او با اشاره به حمله اخیر اسرائیل به قطر گفت: زدن موشک وسط میز مذاکره مسأله مهمی است؛ ما خوشحال نیستیم، اما عبرت می‌گیریم، هرچند غم‌انگیز است که کشور‌های اسلامی یکی پس از دیگری مورد هجمه قرار می‌گیرند.

نماینده ولی فقیه در استان تصریح کرد: باید یادی از امام بزرگوار کنیم که ۴۰ سال پیش تذکر دادند اگر مقابل اسرائیل ایستادگی نکنید، تک‌تک شما را مورد هجمه قرار می‌دهد، اگر امروز نوبت ایران بود، فردا قطر و پس‌فردا کشور دیگر است.

آیت الله شعبانی موثقی گفت: اگر می‌خواهید قدرت جمهوری اسلامی را ببینید، مقایسه کنید عکس‌العمل جمهوری اسلامی را با دیگر کشور‌ها در مقابل هجمه‌ها.

امام جمعه همدان در ادامه بر ضرورت توجه تلاش بیشتر مسئولان آموزش و پرورش استان بر تربیت دانش آموزانی نخبه و موفق در آزمون سراسری تاکید کرد و افزود: دانش آموزان استان متاسفانه در رتبه‌های برتر این آزمون حضور ندارند و نیاز است مدیران آموزش و پرورش در این زمینه برنامه ریزی بهتری داشته باشند.