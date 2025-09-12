به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، خطاب به مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌های استان فارس بر ضرورت تنظیم بازار و ذخیره سازی کالا‌های اساسی تاکید کرد.

محمدجواد عسکری در نشست ستاد امنیت غذایی استان فارس که با هدف اجرای منویات مقام معظم رهبری برگزار شد، گفت: تامین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم دستور رهبری است و ما موظف به اجرای آن هستیم.

وی گفت: مسئولیت ذخیره و توزیع اقلام اساسی بر عهده مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها است و کمیسیون کشاورزی نیز حمایت‌های لازم را خواهد داشت.

عسکری افزود: اگر در جایی تخلفی صورت گرفت مجلس و دستگاههای نظارتی ورود می‌کنند.





