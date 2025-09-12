فرمانده انتظامی شهرستان گرمه از برخورد شدید بین خودروی پراید با سه مجروح و یک فوتی در جاده چمن بید به گلستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرهنگ محمدرضا قائمی نژاد گفت: صبح امروز در پی اعلام یک مورد برخورد پراید با گارد ریل در جاده چمن بید به جنگل گلستان، بلافاصله ماموران انتظامی پاسگاه رباط قره بیل و عوامل امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این تصادف متأسفانه یک نوزاد پنج ماهه فوت و سه سرنشین از دو خودرو بر اثر شدت جراحات وارده توسط عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شدند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه علت این تصادف در دست بررسی بوده و متعاقبا اعلام خواهد شد تاکید کرد: رعایت قوانین و مقررات و پرهیز از سبقت و سرعت غیر مجاز وقوع حوادث رانندگی را تا میزان زیادی کاهش خواهد داد.