به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، آیت الله محمد عبادی زاده در خطبه های نماز جمعه بندرعباس افزود: با این معادله فضای جامعه ملتهب می شود و دولت و ملت در بلاتکلیفی قرار می گیرند.

وی گفت: اجرای این طرح هزینه های زیادی را تحمیل می کند و طرحهای نیمه تمام و سرمایه ها هدر می رود.

امام جمعه بندرعباس افزود: سرمایه گذاران بدون توجه به این معادله در عرصه تولید ورود کنند و دولتمردان هم با حضور میدانی در فضاهای کار و تلاش پشتیبان آنها باشند.

آیت االله محمد عبادی زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری درباره تامین کالاهای اساسی گفت: تشکیل ستاد راهبردی برای معیشت مردم از جمله اقدامات مهم دولت در این زمینه بود.

وی افزود: هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و مهار تورم از جمله اهداف این ستاد است.

خطیب جمعه بندرعباس گفت: رسانه ها هم امید و سازندگی را روایت کنند تا دشمن به اهداف شوم خود دست نیابد.

آیت االله محمد عبادی زاده در بخش دیگری از سخنان خود حمله ی صهیونیستها به قطر را محکوم کرد و افزود: با این حمله ،کشورهای مرفه فهمیدند که پول ضامن امنیت نیست و هیچ وقت نمی توان به آمریکا و رژیم صهیونیستی اعتماد کرد.

وی با گرامیداشت هفته وقف گفت: نیازهای جامعه امروز بسیار است و وقف باید در اختیار این نیازها باشد.

بیشتربخوانید: برگزاری تجمع جمعه‌های خشم در بندرعباس

امام جمعه بندرعباس افزود: بیش از ۷۰ درصد موقوفات استان وقف امام حسین (ع) است و می توان در حوزه هایی که جامعه درگیر آن است صرف کرد.

آیت االله محمد عبادی زاده به کمبود آب آشامیدنی در شهرستانهای سیریک و جاسک اشاره کرد و گفت: حدود دو ماه آب با تانکر به این شهرستانها برده می شود و مسئولان برای تامین آب آشامیدنی پایدار در این مناطق هرچه سریع تر چاره جویی کنند.