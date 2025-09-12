به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، یکی از مهم‌ترین مشکلات پسته کاران آفت پسیل پسته است که باعث ریزش برگ‌ها و از بین رفتن تنه درختان می‌شود و خسارت زیادی به باغداران وارد می‌کند.

استفاده از سموم شیمیایی برای مقابله با آفت پسته که بین باغداران رایج است علاوه بر افت کیفیت محصول و باقیماندن سموم در محصولات، سلامت انسان را هم تهدید می‌کند.

یک شرکت دانش بنیان برای اولین بار با استفاده از فناوری نانو محلول آفت کش گیاهی زیست سازگار تولید کرده است.

این آفت کش در راستای کاهش مصرف سموم شیمیایی و کنترل آفت پسیل پسته ساخته شده است که در سطح ۱۰۰ هکتار از باغات پسته در دامغان برای مبارزه با آفت‌ها استفاده شده است.

آفت کش گیاهی نانویی از ترکیبات اوکالیپتوس تولید شده که علاوه بر اثربخشی بالا برای درختان پسته، برای دیگر محصولات باغی هم مفید و موثر است.

استفاده از این تولید دانش بنیانی باعث کاهش ۵۰ درصدی هزینه‌ها و افزایش دو برابری محصول می‌شود.