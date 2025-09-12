امام جمعه میاندوآب با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی و این سگ هار آمریکایی باید مهار شود، گفت: جهان اسلام و کشور‌های عربی و اسلامی باید متحد در مقابل آن بایستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت‌الاسلام حمید حسن‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در میاندوآب با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به قطر، اظهار کرد: این اقدام رژیم صهیونیستی بار دیگر ثابت کرد که این رژیم منحوس به هیچ توافق و قانونی پایبند نبوده و حتی متحدان آمریکا نیز از تهاجم آنها در امان نیستند.

امام جمعه میاندوآب با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب بار‌ها نسبت به این وضعیت هشدار داده بودند، افزود: رهبر معظم انقلاب بار‌ها فرموده‌اند که نباید به آمریکا اعتماد کرد؛ اما قطری اعتماد کردند و در حالی که مجهزترین و بزرگ‌ترین پایگاه آمریکایی در این کشور قرار داشت؛ اما در برابر حمله رژیم صهیونی هیچ واکنشی نشان نداد و از قطر دفاع نکرد.

وی با اشاره به اینکه قطر عبرتی برای کشور‌های عربی است، گفت: قطر بهترین و مجهزترین هواپیما را به ترامپ هدیه داد؛ اما رژیم صهیونی با چراغ سبز ترامپ به این کشور حمله کرد و جهان عرب اکنون متوجه می‌شود که آمریکا قابل اعتماد نیست.

حسن‌زاده با بیان اینکه جهان اسلام باید بیدار و متحد شود، تصریح کرد: رژیم صهیونیستی و این سگ هار آمریکایی باید مهار شود و جهان اسلام و کشور‌های عربی و اسلامی باید در مقابل آن بایستند.

امام جمعه میاندوآب با تأکید بر اینکه اعتماد به آمریکا خطای بزرگی است، اظهار کرد: امروز باید جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا برای افکار عمومی جهانی بیش از پیش روشن و آشکار شده و در این زمینه روشنگری شود.

وی در ادامه خطبه‌های نماز جمعه این هفته میاندوآب با بیان اینکه باید در مقابل دشمن محکم ایستاد و او را وادار به عقب‌نشینی کرد، گفت: اگر روزی دشمن از ما تعریف کند آنجا باید به خودمان شک کنیم.

حسن‌زاده با بیان اینکه بعد از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی دشمن ما ملت ایران عصبانی شده است، تصریح کرد: نقشه دشمن این بود که اختلاف‌افکنی کرده و توطئه‌های خود را پیاده کند، اما مردم دشمن را ناکام ساخته و با اتحاد و وحدت خود لرزه بر اندام دشمن افکندند و دشمن نتوانست به اهداف خود دست یابد.

امام جمعه میاندوآب هم چنین با اشاره به احترام نظامی ورزشکاران کشورمان در میادین مختلف ورزشی، اظهار کرد: ورزشکاران ما با احترام نظامی نشان می‌دهند که مدافع نظام و سرباز ولایت بوده و با این اقدام خود لرزه بر اندام دشمنان می‌افکنند.

وی با بیان اینکه این اقدام تحسین‌برانگیز ورزشکاران ما؛ دشمن را در خشم فرو برده است، گفت: ما نیز از این اقدام ورزشکاران تشکر و حمایت می‌کنیم و به مخالفان و دشمنان و معاندین می‌گوئیم که «موتوا بغیظکم»