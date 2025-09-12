پخش زنده
منطقه امامزاده محسن در همدان به لحاظ داشتن آب و هوای مطبوع و درههای باشکوه، سالانه پذیرای هزاران زائر از شهر همدان و دیگر شهرها است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، با وجود اماکن مذهبی زیاد مثل مساجد تاریخی و امام زادهها، گردشگری مذهبی یکی از قابلیتهای استان همدان به شمار میرود که به تازگی مورد توجه بیشتر قرار گرفته است.
یکی از این مکانها بقعه امامزاده محسن از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) است که به سبب قرار گرفتن در محیطی خوش آب و هوا از دیرباز مورد توجه زائران از دور و نزدیک بوده و معمولا جمعی از فامیل حداقل نیم روزی را اینجا میگذرانند و ضمن زیارت، تفرجی میکنند و پس از خرید سوغاتی از بازارچه محلی به دیار خود باز میگردند.