به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سردار شوقانی با اعلام این خبر گفت: امسال در هفته دفاع مقدس شاهد اجرای مرحله دوم این عملیات بزرگ فرهنگی خواهیم بود و این کنگره با هدف انتقال مفاهیم مقاومت، ایستادگی و فرهنگ شهادت به نسل جوان، با مشارکت گسترده مردم و نخبگان استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اجلاسیه‌های برگزارشده در سال گذشته افزود: در شهرستان‌های مختلف استان و در میان اقشار گوناگون از جمله فرهنگیان، دانشجویان، اصناف و فعالان اجتماعی، اجلاسیه‌های تخصصی برگزار شد که با استقبال چشمگیر مردم همراه بود.

فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان با اشاره به محور‌های فرهنگی این کنگره گفت:در حوزه‌های مختلف از جمله ورزش، کودک و نوجوان، خانواده و بازخوانی عملیات‌های دفاع مقدس، برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته تا بتوانیم فرهنگ ایثار و مقاومت را به نسل‌های آینده منتقل کنیم و این کنگره، نماد همدلی و مشارکت مردمی در پاسداشت ارزش‌های دفاع مقدس است.

سردار شوقانی در پایان ضمن دعوت از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، رزمندگان، ائمه جمعه و جماعات، اساتید دانشگاه، فرهنگیان و دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: این برنامه متعلق به همه مردم است و با حضور اقشارمختلف، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، امیدواریم بتوانیم پیام شهدا را به‌درستی به نسل‌های آینده منتقل کنیم و این کنگره را به الگویی ملی در ترویج فرهنگ مقاومت و شهادت تبدیل نماییم.