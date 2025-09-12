پخش زنده
امروز: -
سردار منصور شوقانی فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان از برگزاری مرحله دوم کنگره ملی سه هزار شهید استان همزمان با هفته دفاع مقدس سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سردار شوقانی با اعلام این خبر گفت: امسال در هفته دفاع مقدس شاهد اجرای مرحله دوم این عملیات بزرگ فرهنگی خواهیم بود و این کنگره با هدف انتقال مفاهیم مقاومت، ایستادگی و فرهنگ شهادت به نسل جوان، با مشارکت گسترده مردم و نخبگان استان برگزار میشود.
وی با اشاره به اجلاسیههای برگزارشده در سال گذشته افزود: در شهرستانهای مختلف استان و در میان اقشار گوناگون از جمله فرهنگیان، دانشجویان، اصناف و فعالان اجتماعی، اجلاسیههای تخصصی برگزار شد که با استقبال چشمگیر مردم همراه بود.
فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان با اشاره به محورهای فرهنگی این کنگره گفت:در حوزههای مختلف از جمله ورزش، کودک و نوجوان، خانواده و بازخوانی عملیاتهای دفاع مقدس، برنامهریزیهایی صورت گرفته تا بتوانیم فرهنگ ایثار و مقاومت را به نسلهای آینده منتقل کنیم و این کنگره، نماد همدلی و مشارکت مردمی در پاسداشت ارزشهای دفاع مقدس است.
سردار شوقانی در پایان ضمن دعوت از خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، رزمندگان، ائمه جمعه و جماعات، اساتید دانشگاه، فرهنگیان و دانشآموزان خاطرنشان کرد: این برنامه متعلق به همه مردم است و با حضور اقشارمختلف، بهویژه جوانان و نوجوانان، امیدواریم بتوانیم پیام شهدا را بهدرستی به نسلهای آینده منتقل کنیم و این کنگره را به الگویی ملی در ترویج فرهنگ مقاومت و شهادت تبدیل نماییم.