به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، ۷ قلاده گرگ گرسنه به گله یکی از دامداران در بیابان‌های اطراف روستای ببروئیه بهاباد حمله کردند که، منجر به تلف شدن ۹۰ رأس گوسفند و زخمی شدن تعدادی دیگر شد.

بالغ بر یک میلیارد تومان به این دامدار خسارت وارد شده است.

این دامدار و اهالی روستا با ابراز نگرانی از تکرار چنین رخدادهایی، از مسئولان شهرستان بهاباد و استان یزد خواستار جبران بخشی از خسارت شدند.

ببروئیه، روستایی از توابع شهرستان بهاباد و در دهستان بنستان قرار دارد.