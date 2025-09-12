به گزارش خبرگزار‌ی صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون مدیر کل روستایی استانداری اصفهان گفت: این نمایشگاه تنها یک رویداد نیست؛ بلکه پیام توانایی، استقلال و نقش بی‌بدیل بانوان روستایی در چرخه اقتصاد خانواده و توسعه پایدار منطقه است.

سید جلال فاطمی افزود: برگزاری چنین رویدادهایی، نه تنها باعث رونق کسب‌وکار‌های محلی و تشویق گردشگری می‌شود، که زنجیره محکمی از اشتیاق و امید را بین نسل‌های مختلف به وجود می‌آورد.

وی همچنین گفت:بازی‌های بومی و محلی هر منطقه، به عنوان گنجینه‌ای غنی از فرهنگ و سنت‌های کهن، نه تنها نقش بسزایی در سرگرمی و نشاط اجتماعی دارند، بلکه همواره به عنوان ابزاری برای تقویت مهارت‌های جسمی و ایجاد همبستگی اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.