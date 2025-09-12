برداشت ۴۱ هزار تن انگور از تاکستان های کهگیلویه و بویراحمد
سرپرست امور باغبانی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: پیش بینی می شود امسال ۴۱ هزار تن انگور از تاکستان های این استان برداشت شود.
وی افزود: پیش بینی میشود امسال حدود ۴۱ هزار تن انگور در ارقام عسکری، رطبی، یاقوتی و رشه برداشت شود.
سرپرست امور باغبانی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه سطح زیر کشت انگور دیم ۳ هزار و ۷۲۰ هکتار و سطح زیر کشت آبی هم هزار و ۴۴۰ هکتار است، تاکید کرد: برداشت انگور از ۲۰ مرداد در دهستان کریک از توابع شهرستان دنا آغاز و تا پایان مهر ماه در سی سخت و سایر مناطق سردسیر استان ادامه دارد.
وی بیان کرد: شهرستان بویر احمد با ۲ هزار و۵۴۰ هکتار و شهرستان دنا با سطح هزار و ۱۸۰ هکتار بیشترین سطح زیر کشت انگور در استان را دارند.
صیادی اضافه کرد: بازار این محصول غالباً استانهای فارس، خوزستان، اصفهان، بوشهر است.