



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نیرومند صیادی افزود: سطح زیر کشت باغات انگور استان ۵ هزار و ۴۰۰ هکتار بوده که از این مقدار ۵ هزار و ۱۶۰ هکتار آن باور است.

وی افزود: پیش بینی می‌شود امسال حدود ۴۱ هزار تن انگور در ارقام عسکری، رطبی، یاقوتی و رشه برداشت شود.

سرپرست امور باغبانی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه سطح زیر کشت انگور دیم ۳ هزار و ۷۲۰ هکتار و سطح زیر کشت آبی هم هزار و ۴۴۰ هکتار است، تاکید کرد: برداشت انگور از ۲۰ مرداد در دهستان کریک از توابع شهرستان دنا آغاز و تا پایان مهر ماه در سی سخت و سایر مناطق سردسیر استان ادامه دارد.

وی بیان کرد: شهرستان بویر احمد با ۲ هزار و۵۴۰ هکتار و شهرستان دنا با سطح هزار و ۱۸۰ هکتار بیشترین سطح زیر کشت انگور در استان را دارند.