اعتبار توافق ایران و آژانس تا زمان فعال سازی اسنپ بک

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۲۱- ۱۵:۲۴
توافق ایران و آژانس منطبق بر قانون مجلس است

کشورهای اروپایی با تهدید ایران، به هیچ هدفی نمی رسند

همکاری با آژانس در راستای منافع ملی و الزامات بین‌المللی است

