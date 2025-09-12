مردم آذربایجان غربی امروز با حضور در راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر، حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام و جنایات رژیم صهیونیستی و حامیانش را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مردم آذربایجان غربی پس از اقامه نماز جمعه با شرکت در تجمعات مردمی و راهپیمایی با سردادن شعار‌های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل ضمن اعلام حمایت از مردم مظلوم فلسطین وغزه، جنایات رژیم صهیونیستی و حامیانش را محکوم کردند.

راهپیمایان همچنین اعتراض خود را نسبت به سکوت مجامع بین المللی مدعی دفاع از حقوق بشر و حکام کشور‌های عربی در برابر شهادت روزانه مردم غزه بدست نظامیان اسرائیلی اعلام کردند.