استاندار قم گفت: ضروری است فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی متناسب با نیاز کودکان و نوجوانان طراحی و تکمیل شود تا محیطی شاداب و کودکانه برای رشد نسل آینده فراهم آید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، صبح امروز اکبر بهنام جو در نشستی با با مدیران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تأکید کرد که هدف اصلی باید نسل آینده باشد.
وی گفت: صدها هزار دانشآموز قم میتوانند از چنین مراکزی بهرهمند شوند و فعالیتهای کانونها نقشی کلیدی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد.
به گفته استاندار، طرحی برای احداث مرکز جدید در منطقه نیروگاه قم در حال بررسی است و مدیران استان امیدوارند با مشارکت دستگاههای فرهنگی از جمله صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظرفیت مراکز فعلی نیز افزایش یابد. این طرح شامل سالنهای سینما و تئاتر، کتابخانهها، فضاهای ورزشی و کلاسهای تخصصی خواهد بود.
بهنامجو افزود: همافزایی میان نهادها میتواند کمبود منابع مالی را جبران کند و وعده داد که ظرفیت کانونها که اکنون حدود ۲۰۰ نفر است، با تکمیل این طرح ها چند برابر خواهد شد.
وی ادامه داد: محیطی شاداب، جذاب و کودکانه با مربیان متخصص نه تنها اوقات فراغت کودکان را پر میکند بلکه به رشد فرهنگی، علمی و هنری آنان کمک خواهد کرد.