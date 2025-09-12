میز خدمت اداره اوقاف مهریز به مناسبت هفته وقف در محل نماز جمعه این شهرستان برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، به مناسبت هفته وقف، میز خدمت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهریز روز جمعه در محل برگزاری نماز جمعه این شهرستان برپا شد.

در این برنامه که با حضور حسین زارع، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مهریز و جمعی از کارشناسان این اداره در مسجد امام حسن مجتبی (ع) برگزارش، مراجعان و نمازگزاران پرسش‌ها و مسائل خود را در حوزه موقوفات، مسائل شرعی و موضوعات مرتبط با وقف مطرح کردند.

حسین زارع رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مهریز در این برنامه، هدف از برگزاری میز خدمت را پاسخگویی مستقیم به مردم و ترویج فرهنگ وقف عنوان کرد و افزود:اداره اوقاف همواره تلاش می‌کند با برگزاری چنین برنامه‌هایی، ضمن آشنایی بیشتر مردم با آثار و برکات وقف، زمینه رفع مشکلات مرتبط با امور موقوفات را نیز فراهم آورد.

این اقدام در راستای سیاست‌های سازمان اوقاف مبنی بر حضور فعال در میان مردم و تبیین جایگاه وقف در جامعه صورت گرفت.