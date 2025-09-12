وزارت تعاون بر اساس «آزمون وسع»، اطلاعات خانوارها را بهروز و دهکبندی را اجرا میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سازمان تعاون استان مرکزی همزمان با اجرای مرحله چهارم طرح کالابرگ، جزئیات مشمولان این طرح و فرآیند دهکبندی را تشریح کرد.
یک میلیون و ۶۰ هزار نفر از جمعیت استان مرکزی که حدود ۷۰ درصد جمعیت استان را شکل میدهد، جزو دهکهای اول تا هفتم قرار داشته و مشمول دریافت اعتبار حمایتی هستند.
ازین میزان، حدود ۴۱۰ هزار نفر جزو دهک اول تا سوم (۱۶۹ هزار خانوار) هستند.
۶۵۰ هزار نفر نیز جزو دهک چهار تا هفت (۲۱۵ هزار خانوار) شمارش میشوند.
شاخصهای بسیاری از جمله: تراکنشهای مالی، شرایط بیمه، میزان حقوق و درآمد، خودرو، املاک و حمایت دستگاههای حمایتی برای دهکبندی خانوار بررسی و لحاظ میشود.
این فرآیند بر اساس «آزمون وسع» انجام میشود. این آزمون هر ۶ ماه یک بار اطلاعات خانوارها را بهروز میکند.