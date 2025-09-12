توسعه زیرساختهای چشمههای آبگرم دهلران
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام گفت: سه میلیارد تومان برای توسعه زیرساختهای چشمههای آبگرم دهلران اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «فرزاد شریفی» مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام اظهار داشت: عملیات اجرایی و راهاندازی هشت برج نوری در مسیر گردشگری آبگرم شهرستان دهلران با اعتباری بیش از سه میلیارد تومان آغاز شده است، اقدامی که علاوه بر افزایش امنیت و رفاه گردشگران، جلوهای تازه به این جاذبه طبیعی بخشیده و زمینه حضور شبانه گردشگران را فراهم میکند.
وی افزود: آبگرم دهلران یکی از جاذبههای کم نظیر طبیعی استان ایلام است که هر ساله میزبان شمار زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است و به همین دلیل فراهم سازی زیرساختهای رفاهی و ایمنی در این مسیر، همواره یکی از اولویتهای مهم اداره کل میراثفرهنگی استان به شمار میرود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام اضافه کرد: اجرای این طرح علاوه بر افزایش ایمنی مسیر و محوطههای گردشگری، جلوهای زیبا به این منطقه میبخشد و زمینه حضور گردشگران در ساعات شب را نیز فراهم میسازد، روشنایی شبانه ضمن ایجاد آرامش و امنیت، تجربهای متفاوت و خاطره انگیز برای بازدیدکنندگان به همراه خواهد داشت.
شریفی با اشاره به اهمیت توسعه متوازن در شهرستانها مطرح کرد: دهلران با ظرفیتهای متنوع طبیعی از جمله چشمههای آبگرم، غار خفاش، دشتهای سرسبز و چشماندازهای بکر، قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای مهم گردشگری کشور را دارد و اجرای طرحهای زیرساختی از جمله طرح های روشنایی، بخشی از چشمانداز بلندمدت برای معرفی این شهرستان در سطح ملی است.