به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی،رئیس اداره تعزیرات حکومتی نهبندان گفت: پرونده خرید و حمل ۶۰۰ لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۳۷۸ میلیون ریال در شعبه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان نهبندان رسیدگی شد.

حسینی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت، متخلف را به پرداخت ۷۵۶ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

به گفته وی، شعبه همچنین با توجه به بیشتر بودن ارزش خودرو از سوخت کشف شده، مبلغ ۳۷۸ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۱۳۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حسینی گفت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان نهبندان هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از یک دستگاه خودرو سواری، سوخت قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.