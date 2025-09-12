به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مهدی توانا به خبرگزاری صدا و سیما گفت: تلاش برای رفع ناترازی برق یک ماموریت ملی است و به همین منظور باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی، بستر لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم شود.

وی افزود: تقاضا برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی افزایش یافته و ضروری است این فرصت به بهترین شکل برای تحقق اهداف توسعه‌ای در شهرک‌های صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.

توانا با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده در این زمینه گفت: ۹۱ هکتار از اراضی مستعد در شهرک‌های صنعتی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی آماده شده که می‌تواند در قالب یک طرح اختصاصی به سرمایه‌گذاران واگذار شود.

وی اضافه کرد: این اراضی باید از طریق فراخوان عمومی و اطلاع‌رسانی گسترده معرفی شوند و هم‌زمان با برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری، امکان جذب سرمایه‌های خرد و متوسط نیز فراهم شود.

بر اساس برنامه‌ریزی‌ها تا پایان سال ۱۴۰۶ حدود ۳۳ مگاوات برق خورشیدی در بخش‌های اداری و کشاورزی خراسان شمالی باید تأمین شود.

خراسان شمالی دارای ۱۸ شهرک و ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی است .