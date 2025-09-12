پخش زنده
مسابقات مهارت کاپ روبونیچ یادبود شهدای انقلاب اسلامی خراسان رضوی، در رشتههای رباتیک، الکترونیک و هوش مصنوعی در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری خراسان رضوی گفت: با همکاری بسیج علمی، پژوهشی و فناوری مسابقات مهارت کاپ روبونیچ در مشهد برگزار شد و سیصد دانش آموز از شش استان کشور در این مسابقات حضور دارند.
محمودرضا کفاش افزود: به ایدهها و طرحهای برتر این مسابقات برای ارتقای ربات تسهیلات قرض الحسنه شصت ماهه اعطا میشود و ضمن اینکه نفرات برتر به مسابقات ربوکاپ کشوری و جهانی راه پیدا میکنند
وی ادامه داد: این مسابقات شامل ۱۱ گرایش از جمله؛ مسابقه رباتیک تیمی، ربات جنگجو، عبور از جنگل، مهارت ساخت ربات تعقیب آتش، مهارت دوگانه انبردست منجنیق، رالی، حذف موانع، حل مسئله با برنامه نویسی بلوکهای، فوتبالیست بیسیم با موبایل، خودرو خودران با هوش مصنوعی پیکتوبلاس و نمایشگاه نوآوری است.